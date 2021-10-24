小鹏将于 2024 年量产百万元以内的飞行汽车，城市 L2 明年上线

城市 L2 级自动驾驶明年推送、空陆两用的飞行器 2024 年量产、明年推出自动驾驶出行运营服务…… 小鹏汽车在 1024 科技日上狂秀肌肉！

小鹏汽车今日在广东肇庆正式举办了第三届 1024 科技日，重点介绍了小鹏在超级补能、智能辅助驾驶、生态链企业方面的最新进展。

▲ 小鹏汽车 CEO 何小鹏发表演讲

小鹏汽车 CEO 何小鹏首先重点介绍了小鹏汽车的超级补能体系的建设，除了继续建设充电桩之外，小鹏汽车还建设了 800V 的快充平台，正在全面推广 480kW 超充桩，同时在进行储能充电技术的研发，为一些充电不方面的地区提供便利，力图实现全面的补能无忧。

智能辅助开始则是小鹏此次活动的重头戏，小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙表示，高速 NGP 的累计行驶里程已经达到了 1.198 万公里。攻克了高速场景之后，小鹏也已经开始了城市 NGP 的研发，全面革新的感知、预测和决策等策略，目前已经开始了道路测试。

吴新宙在活动上更是信心满满的表示，2022 年上半年就将会在部分城市推出，而到 2022 年下半年，小鹏汽车还将会在国内推出自动驾驶出行运营服务。

此外，小鹏汽车还展示了更多对于未来的思考，全面展示了自己生态链企业的最新进展。何小鹏表示，小鹏汽车此前发布的机器马是小鹏对于四足机器人的最新进展，但小鹏的研究并非止步于此，还在进行更多的仿生方面的研发，并表示明年这一产品还将会有更多的变化。

在飞行汽车方面，小鹏也还没有止步，在推出了旅航者 X2 之后，小鹏还在研发一款空陆两用的飞行汽车，而对于这款产品，何小鹏给出的量产时间是 2024 年，并且承诺售价将会在 100 万元以内。

作为小鹏汽车每年的保留项目，今年的 1024 年科技日也展示了小鹏汽车对于未来出行行业的思考，随着这些的产品逐步完善，小鹏汽车也将会全面的参与到出行市场。

一、自研超充技术 建成 480kW 快充站

在科技日活动开始的伊始，现场举办了一场围绕“如果有台时光机可以把你送到 50 年后科技更发达的社会，你去还是不去”的辩论赛，正反双方激烈的辩论为本次活动拉开了序幕。

▲ 小鹏汽车 1024 科技日现场

在辩论会结束之后，小鹏汽车 CEO 何小鹏正式登起，小鹏 1024 科技日正式展开。

何小鹏首先回顾了小鹏汽车在今年取得成绩，在销量方面，小鹏今年累计售出了 56404 台；在自动驾驶方面，XPILOT 2.5 及以上版本的实现了 89.74% 的占比，而 XPOILT3.0 的激活率也到了 59.29%；在智能语音助手方面，月均渗透率已经达到了 99.76%。

▲ 小鹏汽车今年取得的一些成绩

从具体变化上来看，这一年，小鹏汽车推出了 NGP 智能导航辅助驾驶、全场景语音、VPA 停车场记忆泊车、OTA 重大升级 9 次，累计新增了 90 多个新功能。

在回顾了成绩之后，何小鹏重点介绍了小鹏汽车的超级补能，他认为超级补能是未来出行生态的基础，因此小鹏汽车正在进行超充的持续研发和全面布局。

目前小鹏汽车已经研发一个可量产的 800V 高压 SiC 平台，能够实现充电 5 分钟，续航提升 200 公里，同时充电的峰值电流可以超过 600A，电驱的最高效率也超过了 95%。

▲ 小鹏汽车自研高压充电平台

而在充电方面，小鹏汽车已经建设了 480kW 高压超充桩，通流能力达到了 670A+，具备 IP67 的防护能力，还具备安全检测芯片，更重要的是，小鹏奖超充桩做了一些轻量化的设计，减轻了充电线的重量。

▲ 小鹏汽车推动 480kW 充电桩的建设

为了满足更多地区的充电需求，小鹏汽车还自研了储能充电技术，一次储能可以满足 30 台车不间断的大功率充电需求。

▲ 小鹏汽车自研储能充电技术

目前小鹏汽车正在全面建设充电体系，在城市和高速周边都在进行积极的建设，截止 9 月 30 日，小鹏汽车已经在全国建设了 439 座品牌超充站，共接入了 1648 座免费充电站。

二、城市 L2 明年上线 第四款车也来了

智能驾驶也是小鹏汽车的王牌之一，所以在本次活动上，小鹏汽车方面也重点讲解了小鹏汽车的智能驾驶研发情况。

小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙说到，小鹏 XPILOT 3.0 已经可以实现高等级智能驾驶辅助，目前 NGP 智能导航辅助驾驶累计行驶里程已经达到了 1.198 万公里，而今年第三季度，小鹏高速 NGP 的渗透率已经达到了 60%。在自动泊车方面累计收集了 20731 条停车场记忆泊车路线。

▲ 小鹏汽车在自动驾驶方面的成绩

在完成了高速 NGP 之后，小鹏汽车开始对城市场景进行探索，为城市 NGP 做准备。城市场景和高速场景相比更加复杂，如何应对人流、电动车流、公共汽车流，这对于自动驾驶车辆来说都非常难。

尽管如此，吴新宙表示，人类驾驶员大部分的时间都是在城市路况进行驾驶，城市场景的落地将标志着智能辅助驾驶下半场的开局。

小鹏汽车认为自动驾驶下半场的入场券应该是量产城市场景辅助驾驶和全栈闭环能力。为了拿到下半场的入场券小鹏汽车也已经做了很多准备工作。

目前，小鹏汽车基于视觉、高精地图、GPS、IMU、轮速仪，实现了可量产的厘米级城市定位能力。在感知方面，小鹏汽车推出了四重感知融合方案，分别为双重视觉覆盖、毫米波雷达和激光雷达，整个感知架构也进行了融合升级，主要以视觉为主，毫米波雷达和激光雷达为辅，能够实现 3D 检测，识别更多的目标。

▲ 小鹏汽车为城市 NGP 打造新的感知方案

对于城市智能驾驶来说，预测和规划也是非常关键的一环，在规划方面推出了新的策略规划，在预测方面实现了从应对到博弈，此外，小鹏汽车每天还进行了 10 万公里级的仿真验证。

▲ 小鹏汽车为城市 NGP 打造全新预测与规划方案

对于城市场景的辅助驾驶，小鹏方面认为这不止是一项技术，更是一项服务，整个功能需要满足好用、可用、安全三个要求。

根据小鹏汽车的规划，明年上半年将会在部分城市率先推出城市 NGP。

▲ 小鹏汽车明年上半年推出城市 NGP

吴新宙还透露，小鹏汽车即将会亮出一款新车，将搭载 800 万像素的双目摄像头、508TOPS 的算力和高度集成的域控制器，将会搭载 XPILOT4.0，到 2023 年上半年，实现全场景的辅助驾驶功能。未来将会陆续推出 XPILOT5.0…… 逐步实现自动驾驶。

▲ 小鹏汽车下一款车的部分配置

小鹏汽车预计到 2022 年底，高速 NGP 将会将会累计 1.2 亿公里的行驶里程，城市 NGP 的累计行驶里程可以达到 3500 万公里，停车场记忆泊车城市覆盖率达到 90%。

何小鹏也在活动上宣布到 2022 年下半年，小鹏汽车将会成为中国首家探索自动驾驶出行运营的整车企业。

不过目前来看，小鹏汽车推出的还是辅助驾驶，还需要驾驶员更多的注意道路情况，小鹏汽车为此推出了智驾分，让车主在小鹏 App 上完成了考试之后才可以更好的使用。

此外，小鹏还将推出了 Xmart OS 4.0 来实现智能驾驶和智能交互的融合，率先量产全场景 AI 视觉提供点到点的智能驾驶 SR 还原，并率先量产全 3D 界面，同时还将会推出全场景语音 2.0。通过这些功能的辅助，实现更好的人机共驾。

▲ 小鹏汽车 Smart OS 4.0

三、2024 量产飞行车 售价百万内

何小鹏在活动也展示了小鹏生态链企业的一些产品和关于这些产品的思考。

不久之前，小鹏汽车推出了一款机器马，何小鹏表示，这款产品只是研发过程中的产品，到明年将会拥有完全不同的功能。

机器马在前进过程中就已经是完全无人驾驶场景，需要面对更加复杂的环境和多样的目标，也需要规划三维的路径和更加精细的交互。

▲ 四足机器人的行走更加复杂

小鹏汽车方面基于时间、空间和多模态的识别来实现感知，并且小鹏汽车还在进行动态声场的建模，进行仿生听觉的建设。另一方面，小鹏汽车还在进行触觉的仿生，进行足底触觉、指尖触觉和皮肤触觉的研发，实现产品对于人与环境感知的新维度。

何小鹏认为，未来机器人或将会跟世界有更多的交互，如仿生嗅觉、机械臂 + 灵巧的手等。

除了机器马，小鹏汽车也一直在进行飞行器的研发。小鹏汇天已经研发了 8 年时间，已经安全试飞了 15000 + 次。

今年小鹏汇天推出了全自主研发的旅航者 X2，采用了高压动力平台、多冗余安全设计、全自主飞控系统、全碳笼式承载式车身。

但这并不是小鹏汽车的最终目标，小鹏希望推出一款既可以陆地驾驶又可以安全低空飞行的飞行器 —— 第六代飞行汽车。

▲ 小鹏汇天希望打造陆地空中双用的飞行器

为了实现这个目标，小鹏汽车正在对旋桨桨叶折叠机构的研究，对飞行器的起飞、航行、降落等方面的安全性都在进行研究。

对于飞行器来说，首先要实现的是轻量化，小鹏在研发飞行器仅汽车部分采用了大量的碳纤维设计，车体重量可以做到 P7 的 50%。

小鹏汽车希望通过飞行控制算法协助、智能辅助驾驶、与方向盘解耦的单杆操作，实现让会开车的人都能掌握飞行的乐趣。

何小鹏在现场又一次重申了 2024 年量产第六代飞行汽车的目标，预计售价将会在 100 万以内。

▲ 小鹏汇天计划 2024 年量产飞行器

结语：小鹏持续加码智能化

作为国内新造车三强之一，智能化一直是小鹏汽车追求的目标之一，从 1024 科技日活动上也可以看到，小鹏汽车已经从智能汽车领域延伸到智能机器人、飞行汽车等多个方面。

目前，出行行业正在走向更加智能化和全面化，小鹏汽车已经把握住了这个潮流，已经开始从多个方面发力。

但关于智能的探索是永无边界的，就像活动开场的那个论题说的那样，50 年后的科技将会达到什么水平，现在没有人可以说清楚，只有通过脚踏实地不断探索才能得到答案。