《仙剑奇侠传七》Steam 版修复光追问题，开放键鼠改键等

IT之家 10 月 24 日消息，近日，Steam 版的《仙剑奇侠传七》进行了更新，主要修复了部分场景光追未正确启用的问题等问题，还开放键鼠模式下部分按键修改权限。

更新日志

针对当前版本中存在的一些 BUG 和不足，《仙剑奇侠传七》进行了 1.0.8 版本更新，更新内容如下：

1、修复镜头灵敏度调整后无法正确保存问题。

2、修复主线试炼任务-击败花妖结束后引发的相关流程 BUG。

3、修复神庭塔敖胥战中释放角色大招造成的角色卡住 BUG。

4、修复魁予战觉醒教学阶段触发的剧情动画播放 BUG。

5、修复 BOSS 挑战部分战斗无法正常结束的 BUG。

6、修复图形设置-DLSS 关联逻辑错误。

7、修复部分场景光追未正确启用问题。

8、开放键鼠模式下部分按键修改权限。

IT之家了解到，《仙剑奇侠传七》是由软星科技开发的动作角色扮演类游戏。本作注重剧情和游戏性的双重体验。故事围绕人、神、魔三族展开，在保证精彩演绎的同时，战斗系统较系列前作也做出重大变革，采用第三人称的即时战斗模式，作战流程无缝衔接。

《仙剑奇侠传七》Steam 版已于 10 月 22 日发售，国区售价 128 元，目前好评率为 76% 多半好评。