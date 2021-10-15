《仙剑奇侠传七》首发更新遇到问题，官方公布解决办法

IT之家 10 月 15 日消息，国风游戏大作《仙剑奇侠传七》今日正式解禁，开放下载。官方表示，安装游戏需要首先下载安装方块平台，并更新至 3.5.1.1 最新版本。游戏正式版本于今日 8:00 开始推送，预购玩家在 10 月 14 日便可以预下载。

有预购用户在微博反馈称，这款游戏的下载遇到了问题，进度条卡住不动，或者没有收到最新的更新。今日官方表示，目前已经发布了《仙剑七》1.0.0.3 最新版本更新，该版本为最终正式上线的版本，包含进入游戏的必须文件。经玩家反馈，发现部分玩家无法正常自动触发更新，解决办法如下：

1、登陆方块游戏平台；

2、左侧选中《仙剑七》游戏图标后，点击右下角“文件修复”按钮；

3、触发文件检测并更新最新版本，

《仙剑奇侠传七》游戏大小约为 50GB，官方强烈建议所有 N 卡用户更新至 496.13 版本最新驱动，因为其对游戏做了相关优化支持。对于在 14 日预下载的用户，今日经过 20-35 分钟的更新过程，游戏即可安装完成，正式游玩。

IT之家里了解到，《仙剑奇侠传七》原声音乐集，今日同步上线酷狗音乐，QQ 音乐及酷我音乐平台，游戏主题曲《相守》由周深演唱，此外还包括李常超演唱的《剑指苍天》，李佳薇演唱的《挥剑问苍天》等曲目。