realme Book/Pad 新配色曝光，官方晒宣传图：全员变“绿色产品”

IT之家 10 月 24 日消息，上个月发布的 realme GT Neo2 共有三种颜色，其中有一款特别的绿色版本。除此之外，realme 还推出了绿色的 Buds Air 2 TWS 耳机，根据官方放出的宣传图来看，realme 将提供更多“绿色产品”。

realme 副总裁、realme 印度 CEO、realme 国际业务集团总裁 Madhav Sheth 近日在社交媒体上晒出了一张宣传图，图中包含 realme 品牌的多款绿色产品，除了我们已知的手机、耳机、手表、鼠标的绿色版本，还可以看到没有发布的 realme Book 和 realme Pad 的绿色版本。

IT之家了解到，realme 无线鼠标和真我手表 T1 目前只在中国发售，晒出的宣传图可能表示将推出国际版。

而 realme Book 搭载 11 代英特尔酷睿处理器，采用了 14 英寸 3:2 比例 2K 屏，拥有 11 小时续航，售价 4299 元起。

realme Pad 采用 Helio G80 芯片组，配备 3/4GB 内存，32GB/64GB 存储空间，配备了 10.4 英寸 IPS LCD 屏，分辨率为 2000x1200 像素，铝合金机身，内置 7100mAh 的电池，售价约 1200 元人民币起。