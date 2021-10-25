消息称 vivo 接下来将推出 NEX 系列和 iQOO9 系列旗舰手机，搭载骁龙 898 芯片

IT之家 10 月 25 日消息，承担着 vivo 科技探索的任务 的 NEX 系列已经有一年多的时间没有更新迭代了，而 vivo 胡柏山此前曾表示 vivo 内部已经重新对 NEX 进行了目标消费群定义和产品本身定义，新品将会在明年上半年会发布并保持一年一代的节奏。

他表示，目前 NEX 的定位已经改变，vivo 把新技术探索的职责放到 iQOO 系列上，而目前 vivo 的手机产品线中 iQOO 发力方向是电竞和性能，vivo X 系列是偏专业影像，偏后置，vivo S 系列是自拍旗舰，偏前置，都有各自的定位。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，vivo 接下来将发布 NEX 系列旗舰手机，后续推出 iQOO9 系列，这两款机型均采用了骁龙 898 芯片，而 vivo X80 系列可能还需要等很久。

值得一提的是，vivo 近期也有多款机型通过国家 3C 质量认证，有消息称型号为 V2102A 的机型即为待发布的折叠屏新机，搭载新一代高通骁龙 898（未定名）芯片，但由于开案太早仅设计了 44W 快充支持，更多信息可见IT之家此前报道。

从此前爆料来看，骁龙 898 芯片将采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU，预计明年年中推出换用台积电工艺的版本（也可能是 898 Plus）。

此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.78GHz，据 @数码闲聊站称，量产肯定会提频，不过在提升性能的同时，其功耗也会非常大。

《vivo 新机通过 3C 认证，消息称将首发高通骁龙 898 + 全新形态》