vivo 新机通过 3C 认证，消息称将首发高通骁龙 898 + 全新形态

IT之家 10 月 14 日消息，自 9 月开始，各大厂商纷纷推出一系列新机，而 10 月似乎也延续了这种趋势，各大厂商似乎都准备在双 11 到来之际推出新产品。

考虑到此前高通往往会在年底推出新一代移动旗舰平台，预计 12 月到明年年初这一段时间也不会太平静。

vivo 近日有多款机型通过国家 3C 质量认证，其中这款型号为 V2102A 的机型支持最高 44W 快充，而 V2045A 似乎为中低端新品，而 V2115A 同样支持 44W 快充，而 V2154A、V2156A 这两款则最高支持 66W 快充。

现有消息称，这款 V2102A 即为 vivo 首款骁龙 898 新机，也就是之前在 Geekbench 泄露的那块骁龙 898 验证机，而且将带来某种特殊形态，可能是 NEX 系列的折叠屏新机，而且似乎不便宜。

IT之家曾报道，这款搭载骁龙 898（sm8450）芯片的验证机拥有 8GB 内存，运行 Android 12 操作系统，但由于只是工程机跑分并不高。

从此前爆料来看，骁龙 898 芯片将采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU，预计明年年中推出换用台积电工艺的版本（也可能是 898 Plus）。

此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.78GHz，据 @数码闲聊站称，量产肯定会提频，不过在提升性能的同时，其功耗也会非常大。