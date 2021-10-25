消息称华为 Mate 50 系列已经在供应方面取得重大突破：未来将会如期可至

IT之家 10 月 25 日消息，经过半年延期之后，华为终于在下半年推出了全新的华为 P50 系列旗舰，但华为手机业务目前遭遇的困难并没有缓解，而麒麟芯片库存也所剩无几，这也进一步导致原本应该在下半年发布的全新 Mate 50 系列无法在今年亮相。

不过现在有最新消息，近日该机的芯片似乎传来新的转机。数码博主 @鹏鹏君驾到 今日透露，华为 Mate50 系列已经在供应方面取得重大突破，未来将会如期可至。

由于一些众所周知的原因，华为被列入实体名单，华为也因此失去了它每年花费数十亿美元的美国供应链合作伙伴。

此外，任何使用美国技术制造先进芯片的代工厂都被禁止为华为提供服务，随着海思麒麟 9000 系列芯片的库存见底，华为已经被迫在部分机型上使用了骁龙 888 芯片。

但随着外交关系的缓和，目前已经有部分企业重新与华为等中国企业建立良好的供应关系。

根据路透社获得的文件，已经有 113 家供应商获得了价值 610 亿美元的出口许可证，允许它们向华为供货；而向中芯国际的供应商拿到了 188 份许可证，价值约 420 亿美元。中芯国际供应商提出的许可申请中，90% 以上得到批准，而向华为发货的供应商提出的许可请求中，有 69% 获得了许可。

当然，供应链拿到的许可证大部分是针对非敏感性质的产品。例如在华为美国供应链成员获得的 113 个许可证中的 80 个、中芯国际供应商批准的 188 个许可证中的 121 个不是用于敏感性产品的供应许可。

IT之家曾报道，之前数码博主 @长安数码君 表示，华为 Mate50 系列旗舰并没有取消，该系列机型将采用 4G 版高通骁龙 898 芯片，且此前也有消息称华为内部已经在测试骁龙 898 4G 芯片，预计由华为 Mate 50 系列首发，明年 Q1 或 Q2 正式亮相。