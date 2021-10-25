重大突破，京东方研发出 8K 240Hz a-Si 1G1D 大尺寸显示屏技术

IT之家 10 月 25 日消息，数据显示，2020 年，中国市场 55 英寸以上的智能电视占比超过 50%，65 英寸、75 英寸甚至更大尺寸电视已经进入普通家庭；4K 电视已经实现普及，占比超过 70%，8K 超高清电视也开始从商用领域渗透至家庭娱乐。

京东方宣布，最新研发出 65 英寸 8K 240Hz 超高分辨率、高刷新率显示产品，是京东方的广视角 ADS Pro 硬屏技术的又一技术突破。产品搭载独有的 EPQ 驱动技术和 HSR 倍频技术，实现了 8K240Hz，并且透过率大幅提升，可用于大尺寸超高清系列产品，为用户提供更加真实、自然、流畅的显示体验。

实现大尺寸超高分辨率、高刷新率及高透过率显示，面临诸多挑战。当前，采用电子迁移率更高的 Oxide 背板 + 1G1D，以及 a-Si 背板 + 2G2D（行时间加倍）像素设计方案，是业界实现大尺寸 8K4K 高刷新率显示的两大技术路线。

但由于目前绝大多数 TFT-LCD 产线都是基于 a-Si 背板工艺，所以，从成本和普及率等方面考虑，基于 a-Si 背板工艺技术实现突破成为业界的重要方向。然而，由于在 a-Si 基板上采用 2G2D 方式，即 Data 布线数量加倍，一方面 Source Driver（数据驱动 IC）数量加倍，另一方面开口率/透过率极大降低，影响显示亮度及功耗。

因此，采用 a-Si 背板及高透过率 1G1D 设计实现大尺寸 8K4K 高刷新率显示，成为一种更为合理的方案。

▲ 京东方 65 英寸 8K 240Hz a-Si 1G1D 显示

京东方 8K 240Hz 1G1D 技术，加持了充电率与画质大幅提升的 EPQ 技术、面板内充电补偿实现倍频的 HSR 技术，通过栅电压关断复位提速、数据时序动态调整、新型 GOA 结构设计、新型像素结构设计及新型数据驱动算法等多项技术创新，突破了充电率与画质同步提升的技术瓶颈，率先实现了 8K 240Hz a-Si 1G1D 超高分辨率、高刷新率的显示技术。IT之家获悉，与常规 8K 60Hz 产品相比，该技术透过率提升接近 30%，对比度提升接近两倍。京东方 8K 240Hz 1G1D 技术作为驱动能力提升和至臻画质显示的平台技术，可应用于全系列超高清显示产品分辨率和刷新率升级，为用户提供更佳视觉体验。

▲ 京东方 65 英寸 8K 240Hz a-Si 1G1D 显示

京东方表示，将持续优化 8K 240Hz a Si 1G1D 显示技术，依托领先的 G10.5、G8.5 高世代线工艺水平，覆盖 98 英寸、110 英寸等更大尺寸级产品。