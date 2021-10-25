腾讯幻核回应“NFT 更名”：与海外 NFT 逻辑不同

IT之家 10 月 25 日消息，7 月 23 日媒体发现，支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”及腾讯旗下 NFT 发行平台“幻核”内页中，“NFT”字样全部消失，改为“数字藏品”。

据界面新闻报道，今日腾讯幻核团队对改名一事回应称，腾讯幻核一直致力于在合规框架下落地数字收藏品业务，在幻核平台中的数字藏品业务采用了用户全流程实名、内容全链路审查，且不开放用户间的数字产品转移，坚决抵制虚拟货币相关活动的违法违规行为。

腾讯幻核团队还称，幻核数字藏品的业务逻辑与海外不受监管的 NFT 业务的内在逻辑和外延完全不同，因此本次更名也是再一次向公众表达其业务的合规方面的高标准和严要求。

蚂蚁链之前对改名一事表示，“我们坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式的数字藏品商品价格恶意炒作，用技术手段确保商品价格反映市场合理需求；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。”

IT之家了解到，NFT 的全称是 Non-fungible token，意为非同质化代币，NFT 代币的最大特点在于其唯一性，每一块 NFT 都独一无二，不可互换，人们可以将特殊资产绑定在 NFT 上，其可以让许多物品成为一种数字化抽象物，变成所有者的“数字资产”。