蚂蚁、腾讯的“NFT”字样全部消失，更名为“数字藏品”

IT之家 10 月 23 日消息，据界面新闻报道，今日，支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”及腾讯旗下 NFT 发行平台“幻核”内页中，“NFT”字样全部消失，改为“数字藏品”。

报道称，对此蚂蚁链表示，“我们坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式的数字藏品商品价格恶意炒作，用技术手段确保商品价格反映市场合理需求；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。”截止发稿前，腾讯方面暂无回应。

据悉，支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”为国内最火热的 NFT 发行平台之一，自上线起发行了超数十款拥有版权的 NFT 作品。而腾讯幻核也曾被视为国内首家“NFT”交易平台，但现在其介绍已改为“国内首个数字藏品交易 App”。根据其页面最新显示，蚂蚁链对“数字藏品”的定义为“虚拟数字商品”，腾讯幻核将“数字藏品”定义为“虚拟权益证明”，都强调其不具备“虚拟货币”属性。同时，双方都强调作为“虚拟物品”，数字藏品一经兑换，不支持退换。

IT之家了解到，NFT 是非同质化通证（Non-Fungible Token）的缩写。区别于比特币、以太坊等可相互替代的、具有统一性、几乎可无穷拆分的同质化通证，NFT 具有独特性，不能以一换一，也不可分割。就如同世上没有两片相同的树叶，世界上也没有完全相同的两个 NFT。因为，NFT 的智能合约中都嵌入一种可进行身份识别信息，也就是说每个 NFT 都拥有独一无二的“编号”。也因此，NFT 成为纪录和存储包括艺术品、游戏和收藏品等数字产品所有权的理想选择。