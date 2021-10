IT之家 10 月 25 日消息,今日,有玩家在推特上表示,《漫威银河护卫队》在 PS5 上预载只需 31GB,而该游戏在 PS4 上的大小为 60GB。在 PS5 不能直接运行外接存储游戏的情况下,这对玩家来说是个好消息。

据介绍,索尼 PS5 作为次世代主机,拥有不少 PS4 主机所不具备的功能,其中一点就是 SSD 大固态和名为“Kraken”的高效压缩技术。此前有报道称,PS5 的“Kraken”压缩技术能将游戏文件大小缩小 60%。

IT之家了解到 ,《漫威银河护卫队》将于北京 26 日 0 点在 PS 平台解锁,标准版为 479 港币,豪华版为 529 港币。豪华版多了《漫威银河护卫队:The Hits》原创游戏配乐(数字下载)和《漫威银河护卫队: The Art of the Game》数字版迷你画册(数字下载)等。

《漫威银河护卫队》支持简体中文,现在已经可以预购下载。