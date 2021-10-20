预估测试：苹果 M1 Max MacBook Pro 32 核 GPU 性能超过索尼 PS5

IT之家 10 月 20 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司在宣传新的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的性能时，表达出令人印象深刻和引人注目的说法，从参数上看，最高端的 M1 Max 芯片的原始 GPU 性能比索尼 PlayStation 5 还要强。

苹果 M1 Max 芯片可以配置为包括高达 32 核 GPU，与 M1 芯片提供的 8 核 GPU 选项相比是巨大的飞跃。苹果公司说，M1 Max 芯片在图形性能峰值时的功耗比配备独立显卡的 PC 笔记本电脑低 70%。苹果还声称，M1 Max 芯片的“性能”与“配备高性能独立 GPU 的专业笔记本电脑相似”，而功率却减少了 100W。

为了证明这些说法，苹果测试了配备 M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro（具有 10 核 CPU、32 核 GPU 和 64GB 内存），与微星 GE76 Raider 和 Razer Blade 15 Advanced 进行比较。为了进一步细分 GPU 性能，Notebookcheck 根据苹果关于新芯片的信息，估计了新的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片能处理多少 TF，下面是其预估结果：

M1 8 核 = 2.6TF

M1 Pro 14 核 = 4.5 TF

M1 Pro 16 核 = 5.2 TF

M1 Max 24 核 = 7.8 TF

M1 Max 32 核 = 10.4 TF

IT之家获悉，从纸面参数上看，M1 Max 芯片最大的 32 核 GPU 可以处理比索尼的 PlayStation 5 更多的 TF 图形，后者最大为 10.28TF 位。Notebookcheck 的数字是基于估计，而不是真实世界的测试，但在新的笔记本电脑下周开始到达客户手中之前，这些数据可以为我们提供参考。正如 YouTuber ZoneOfTech 指出，M1 Max 芯片读取速度 7.4GB/s，高于 PlayStation 5 的 5.5GB/s 的读取速度。

新的 M1 Pro/Max MacBook Pro 的价格比 PlayStation 5 要高得多，但即便如此，苹果公司有能力对一台便携式笔记本电脑提升到与高端游戏机相媲美的要求，这还是很厉害的。如上所述，这些说法还只是纸上谈兵，实际的性能和速度测试肯将在下周新 MacBook Pro 机型上市不久后就会出现。

据苹果官方介绍，Apple 发布了专为 Mac 设计的新一代突破性芯片 M1 Pro 和 M1 Max。两者均在 M1 的开创性架构基础上进一步拓展，M1 Pro 带来了令人惊叹的性能表现和业界领先的能效，M1 Max 更是在这两个方面达到了全新高度。

M1 Pro 和 M1 Max 的中央处理器运行速度相比 M1 提升最高可达 70%，诸如使用 Xcode 编译代码等任务因此可以处理得比以往更加快速。而 M1 Pro 的图形处理器运行速度相比 M1 提升最高可达 2 倍，M1 Max 更是提升最高可达 4 倍，能让专业用户在对性能要求极高的图像工作流中体验到飞一般的处理速度。

M1 Pro 和 M1 Max 采用 SoC 芯片架构，这在专业级系统中尚属首例。两款芯片均配备高速统一内存，可实现行业领先的性能功耗比和令人惊叹的能效表现，内存带宽与容量也进行了大幅提升。

M1 Pro 的内存带宽最高可达 200GB/s，最高可支持 32GB 的统一内存。M1 Max 的内存带宽则达到 400GB/s，是 M1 Pro 的 2 倍，接近 M1 的 6 倍，最高支持 64GB 的统一内存。即便是目前最新款的笔记本电脑，显存容量也尚未逾越 16GB 的上限，而将高达 64GB 的统一内存用于需要处理大量图像的任务，将可令专业人士能够使用笔记本电脑完成许多以往无法想象的工作。

M1 Pro 和 M1 Max 采用高能效架构，意味着它们无论是在 MacBook Pro 接入电源时还是仅靠电池供电，均可提供始终如一的性能表现。M1 Pro 和 M1 Max 内部集成的媒体处理引擎也经过加强，配备 ProRes 专用加速器，专门用于专业级的视频处理。M1 Pro 和 M1 Max 堪称 Apple 迄今打造的最强芯片。