松下为特斯拉推出原型电池，暂无计划生产磷酸铁锂电池

IT之家 10 月 25 日消息，据路透社东京，松下电池部门负责人周一发布了一款功能强大的原型电池，称这款电池将加深与美国电动汽车制造商特斯拉的商业合作关系。

松下能源业务负责人 Kazuo Tadanobu 在一场媒体圆桌会议上发表讲话时表示，该公司没有为电动汽车生产更便宜的磷酸铁锂电池的计划。

目前无法得悉这款新型电池的详细信息，但可能与特斯拉自家 4680 电池有关。

IT之家了解到，特斯拉在此前的财报中表示，将在全球范围内为标准续航里程的汽车改用磷酸铁锂电池。明年初将交付首批配备 4680 电池的汽车。

松下与特斯拉的合作实际上由来已久。

在 2010 年到 2013 年间，松下与特斯拉的关系持续升温。在这段“热恋期”里，松下不但先后与特斯拉签下了 24.4 亿颗 18650 电池的供应协议，还花了 3000 万美元以每股 21.15 美元的价格购买了后者 140 万股股票。

2014 年，特斯拉认为松下的产能限制了特斯拉的发展，决定与供应商联合，投资 50 亿美元在内达华州建造一家归属于特斯拉的电池工厂，但是它在计划建造工厂时仍然选择与松下合资建造电池工厂，并联合研发出了新型 21700 电池引领一时。