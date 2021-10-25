小米社区开启 Redmi Note 11 Pro 新品体验官 0 元众测招募

IT之家 10 月 25 日消息，Redmi 将于 10 月 28 日晚 7 点召开新品发布会，推出新一代“小金刚”Redmi Note 11 系列，该系列将会带来几乎是“小金刚”诞生以来的最大外观改款，在性能、设计方面脱胎换骨。
据小米社区官方公众号，小米社区众测上新 Redmi Note 11 Pro，大家可以免费申请参与。
IT之家了解到，据介绍，本次免费体验活动共有 5 个名额，截止发稿，已有 4259 人申请。
众测活动流程
1.报名开始时间：2021 年 10 月 22 日 17 点
2.报名截止时间：产品正式开售日期（待定）
3.成功入选用户名单公布时间：待定
4.产品发货时间：待定
5.入选用户众测报告最晚提交时间：待定
参与须知
1.每人只有一次申请机会，申请后不可撤销。
2.若成功入选的用户因个人原因放弃众测，则会影响后续众测项目的入选概率。
3.收到产品后，可在小米社区的 #小米众测# 话题内上传晒单动态。
4.本次活动将进行多轮筛选，通过初筛的用户，我们将电话与您联系，确认并核实报名信息后，进行第二次筛选。
5.用户需保证提交的报名申请信息是真实、合法、有效的。如因用户提交信息不实，小米有权取消该用户众测资格。如导致小米遭受任何损失的，小米有权追究该用户的法律责任，用户应承担责任并应足额赔偿小米及其关联公司因此遭受的全部损失。