小米社区开启 Redmi Note 11 Pro 新品体验官 0 元众测招募

IT之家 10 月 25 日消息，Redmi 将于 10 月 28 日晚 7 点召开新品发布会，推出新一代“小金刚”Redmi Note 11 系列，该系列将会带来几乎是“小金刚”诞生以来的最大外观改款，在性能、设计方面脱胎换骨。

据小米社区官方公众号，小米社区众测上新 Redmi Note 11 Pro，大家可以免费申请参与。

IT之家了解到，据介绍，本次免费体验活动共有 5 个名额，截止发稿，已有 4259 人申请。

1.每人只有一次申请机会，申请后不可撤销。

2.若成功入选的用户因个人原因放弃众测，则会影响后续众测项目的入选概率。

3.收到产品后，可在小米社区的 #小米众测# 话题内上传晒单动态。

4.本次活动将进行多轮筛选，通过初筛的用户，我们将电话与您联系，确认并核实报名信息后，进行第二次筛选。