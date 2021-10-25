曝 Redmi Note 11 Pro/Pro + 搭载天玑 920 芯片，采用台积电 6nm 工艺

IT之家 10 月 23 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。

据微博博主 @数码闲聊站 最新爆料，Redmi Note 11 Pro 和 Redmi Note 11 Pro+ 都采用了天玑 920 芯片。天玑 920 芯片规格：2*2.5GHz A78+6*2.0GHz A55，Mali-G68 MC4，支持一亿像素。

今年 8 月份，联发科发布了天玑 920，采用台积电高能效 6nm 制程，拥有强悍性能和低功耗表现，与天玑 900 相比提升游戏性能 9%，支持智能显示技术和硬件级的 4K HDR 视频拍摄功能。

联发科天玑 920 的主要特性：

MediaTek 智能刷新率显示: 可根据游戏或系统 UI 智能调整显示刷新率，例如动态提高显示刷新率，以增强用户的交互体验，或是在需要时降低刷新率以提高电源能效。

硬件级 4K HDR 视频拍摄引擎：搭载旗舰级 HDR ISP 和 MediaTek 硬件级 4K HDR 视频拍摄引擎，支持 1.08 亿像素四摄组合，提升影像创作体验。

强劲性能：天玑 920 的八核心 CPU 包含主频为 2.5GHz 的 Arm Cortex-A78 大核，支持 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存，为终端提供强劲性能。

先进的网络连接：支持双卡 5G 待机、双卡 VoNR 通话服务、5G 双载波聚合，集成 2x2 MIMO Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 和多频 GNSS，配合 MediaTek 5G UltraSave 省电技术可进一步 5G 使用体验。

畅爽游戏：天玑 920 支持 MediaTek HyperEngine 3.0 游戏引擎，先进的来电不断网技术支持游戏通话双卡并行，5G 高铁和超级热点模式可帮助用户飞速驰骋游戏世界。

Redmi 红米手机官方表示，Note 11 小金刚的 AMOLED 屏幕形态采用 1.75mm 超窄边，2.96mm 针孔屏。Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持 120Hz 高刷和 360Hz 高触控。

Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持高画质显示，采用三星 AMOLED 钻石排列，它的像素排布更科学，读书时文字边缘锐利，看电影色彩呈现更富层次感。

IT之家了解到，Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。

这款手机搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料表示，这款手机有望支持 120W 快充。

据红米 Redmi 官方预热，Redmi Note 11/Pro 手机支持「多功能 NFC」、配备最新「蓝牙 5.2」协议、3.5mm 耳机孔、支持 WiFi 6、全系标配「X 轴线性马达」，另外还支持知名大型 MOBA 游戏 90FPS 流畅运行。