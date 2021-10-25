特斯拉回应美国交通局质询：所提交的自动驾驶信息，要对外保密

北京时间 10 月 25 日晚间消息，据报道，特斯拉近日在提交给美国公路交通安全管理局（NHTSA）的回应文件中称，对于特斯拉提供的信息，希望 NHTSA 能对外保守秘密。

当前，NHTSA 正在调查特斯拉汽车的自动驾驶辅助系统 Autopilot。上周五，特斯拉对 NHTSA 的质询进行了部分回复。NHTSA 今日在其网站上称，正在评估特斯拉的回复。

同时，NHTSA 还表示，特斯拉已提出要求，希望 NHTSA 能将特斯拉提交的内容视为“机密商业信息”。

通常，企业在回复监管机构的信息请求时，会要求对某些信息保密。因此，大多数情况下，这些文件面向公众公开之前，都经过了大量的编辑。

上个月，谷歌曾宣布对“印度竞争委员会”（CCI）提起诉讼，指控 CCI 泄露了谷歌提交的材料。为此，谷歌向德里高等法院对 CCI 提起法律诉讼，以防止进一步的非法泄露。

今年 8 月，NHTSA 对自动驾驶辅助系统 Autopilot 展开正式调查，称该系统难以识别停放的“紧急响应车辆”。NHTSA 当时称，自 2018 年以来，他们已确定 11 起相关撞车事故。在这些事故中，开启 Autopilot 功能的特斯拉汽车，与停放在公路边的“紧急响应车辆”相撞，包括警车和危险品专用车辆。

上个月，特斯拉更新了 Autopilot，当特斯拉汽车在夜间行驶时检测到”紧急响应车辆“的灯光，可以自动放慢车速。

本月中旬，NHTSA 又致信特斯拉，质问特斯拉在升级 Autopilot 软件时为何没有提交召回文件。NHTSA 称，对 Autopilot 软件进行在线升级，以解决安全隐患，必须要进行召回。

此外，NHTSA 还要求特斯拉提供其“全自动驾驶”（FSD）软件的信息，目前一些车主正在公路上测试该软件。NHTSA 对特斯拉提出的最新要求表明，双方之间的紧张关系在升级。