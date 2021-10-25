中联重科发布全球最大上回转塔机：起重重量达 450 吨，相当于将 300 辆小轿车吊至 130 层楼

IT之家 10 月 25 日消息，据IT之家网友 @软媒用户 836517 投稿，10 月 25 日，中联重科常德塔机智能工厂举行了全球最大上回转塔机下线仪式，此次下线的全球最大上回转塔机型号为 W12000-450，是中联重科为建设世界最大跨度公铁两用斜拉桥 —— 常泰长江大桥特别打造的塔机。

据官方介绍，该产品重达 4000 吨，额定起重力矩达 12000 吨米，是全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机，其最大起重重量达到 450 吨，最大起升高度 400 米，相当于可以一次起吊 300 辆小轿车至 130 层楼的高度。

IT之家了解到，常泰长江大桥是一座特大型桥梁，建设荷载超大、跨径超长，主跨达 1176 米，是在建的世界最大跨度公铁两用斜拉桥。根据大桥设计方案，需要超大型塔机才能满足其施工工法 —— 将 400 吨的预制混凝土件吊装至近 400 米的高度，中联重科特别研制了 W12000-450 塔机满足施工需求，产品进驻项目后将主要用于该项目 5 号墩主塔中塔柱和上塔柱吊装施工。

目前，大桥已进入塔柱施工阶段，即将开始世界上第一高塔的钢筋部品和大节段吊装施工。在完成常泰长江大桥施工后，W12000-450 塔机还将持续助建世界最大跨度三塔斜拉桥 —— 安徽巢马长江大桥。