英特尔的绝地反击，12 代酷睿桌面处理器详解：混合架构性能暴增

今天，英特尔 12 代酷睿处理器正式发布，全新的 12 代酷睿桌面处理器首发包含酷睿 i9-12900K/KF、i7-12700K/KF、i5-12600K/KF 共 6 款处理器，配套的 600 系列主板、DDR5 内存条产品也同步推出。

这次英特尔在 12 代酷睿上全面采用了性能核与能效核组合的混合架构，这一系列处理器均基于 Intel 7 工艺，因此在晶体管密度上有了巨大的提升，带来更强的性能表现。

作为第一代采用 Intel 7 工艺的桌面处理器产品，英特尔在此前的架构日上已经对这一全新的混合架构进行介绍，其中主要用于高性能场景的性能核（P Core）基于全新的 Golden Cove 微架构，用于低负载的能效核（E Core）基于 Gracemont 架构。其中 Golden Cove 其 IPC 大约提升 19%。另外，AMX 高级矩阵扩展指令集的引入也为下一步人工智能加速提供了全新的方式，AMX 指令集将大幅提升矩阵乘法运算。

这次 12 代酷睿桌面处理器中，性能核和能效核的调度使用，英特尔推出了全新的 Intel Thread Director，Intel Thread Director 可以通过硬件智能的分析线程的负载状况与优先级，并将这些线程表现哪些适合放在性能核去执行，哪些适合能效核去执行反馈给操作系统，让操作系统快速做出决策。这一过程对于操作系统和用户来讲完全是透明的，但却真实的提升了各项任务的运行效率。

12 代酷睿也率先支持了更多全新的技术，最大的看点无疑是 DDR5 内存的支持，全新的 DDR5 内存大幅提升了内存的带宽与频率，大大加速了处理器对数据处理能力。同时 PCIe 5.0 总线的支持，也为未来显卡等产品提前做到预判。

针对 12 代酷睿产品，英特尔也正式推出了 600 系列芯片组的首款产品 ——Z690，这一芯片组增加了更多的 I/O 通道以及全新的技术，Z690 芯片组拥有多达 12 条 PCIe 4.0 通道和 16 条 PCIe 3.0 通道，另外还有 8 个 SATA 6GB/s 端口以及 USB 3.2 Gen2x2 端口、雷电 4 端口等新兴的端口协议。另外还支持 Wi-Fi 6E、2.5G 网络、英特尔傲腾 SSD、RAID 技术等，这些都大大提升了电脑的可拓展性。

目前 12 代酷睿桌面处理器首发的 6 款处理器产品均支持内存、性能核和能效核的超频，基础功耗均为 125W，同时，12 代酷睿在最大睿频功耗上相比于此前酷睿产品 PL1、PL2 的设定有所不同，12 代酷睿也允许处理器 PL1 与 PL2 同时都为最大睿频功耗，这就意味着在硬件允许的状态下，12 代酷睿可以持续保持高频运行。更高的功率也同样带来更高的频率表现。

12 代酷睿 i9-12900K/KF 采用 16 核 24 线程设计，拥有 14MB 二级缓存和 30MB 三级缓存，包含 8 个性能核和 8 个能效核，性能核基准频率为 3.2GHz ，最大睿频为 5.1GHz，睿频加速 Max 3.0 最大频率为 5.2GHz；能效核基准频率为 2.4GHz，最大频率为 3.9GHz。

12 代酷睿 i7-12700K/KF 采用 12 核 20 线程设计，拥有 12MB 二级缓存和 25MB 三级缓存，包含 8 个性能核和 4 个能效核，性能核基准频率为 3.6GHz，最大睿频 4.9GHz，睿频加速 Max 3.0 最大频率为 5.0GHz；能效核基准频率为 2.7GHz，最大睿频 3.8GHz。

12 代酷睿 i5-12600K/KF 采用 10 核 16 线程设计，拥有 9.5MB 二级缓存和 20MB 三级缓存，包含 6 个性能核和 4 个能效核，不支持睿频加速 Max 3.0。性能核基础频率 3.7GHz，最大睿频 4.9GHz；能效核基础频率 2.8GHz，最大睿频 3.6GHz。

针对 12 代酷睿的诸多技术细节和新特性，这篇文章对 12 代酷睿相关特性进行详细的介绍，以此解答大家心中的疑惑。

架构介绍：混合架构，性能更强

此次 12 代酷睿的基于 Intel 7 工艺打造，采用性能核与能效核的混合架构设计，本质上来看，英特尔 12 代酷睿混合架构似乎很像 ARM 平台上的“大小核”设计，但英特尔强调，12 代酷睿上的混合架构完全无法与 ARM 平台的“大小核”相提并论，性能核专注高性能计算处理前台任务，能效核则能效比更高，但其性能实力并不输于一般的处理器产品。混合架构作为一种异构设计，明显不同于 ARM 平台大小核的概念。

这里 12 代酷睿整体架构的变革也带来了巨量的性能提升，在常见的几款评测工具上，12 代酷睿相比于上一代酷睿产品平均性能提升达到 19%。

单线程频率表现上，12 代酷睿性能核相比于 10 代酷睿提升 28%，相比于 11 代酷睿性能换算下来也有 14% 的提升。即便是主要用于后台任务的能效核，在单线程性能表现上也是与 10 代酷睿不相上下的。性能核与能效核的全面提升，既可以满足单线程的性能需求，也可以满足在多线程场景下不同任务的性能需求。

游戏场景下，12 代酷睿处理器对比上一代旗舰产品平均提升再 10%-20%，与竞品 AMD R9 5950X 的游戏对比上，12 代酷睿 i9-12900K《全面战争传奇：特洛伊》游戏则领先竞品最高达到 30%。

目前，12 代酷睿处理器桌面产品已经推出，在未来一段时间里，针对笔记本、超轻薄本产品的混合架构 12 代酷睿产品也将陆续上市。混合架构的加持，配合更高的晶体管密度，让我们看到英特尔在常见场景下巨大的性能提升。

Intel Thread Director：多线程场景，不惧掉帧

在混合架构中还有一个问题就是如何将线程分配，这里英特尔推出了全新的硬件线程调度器 Intel Thread Director，这一调度器有着纳秒级的调度速度，并为操作系统带来更高效的线程调度建议，以此带来更好的线程分配表现。

Intel Thread Director 线程调度器对于操作系统和用户来讲完全透明，因为它完全是一个硬件功能，针对浮点计算、AI 计算等高优先级、需要更高性能执行的任务会优先分配到性能核中，其他低优先级的任务、背景任务将会直接被调度到能效核上。

我们以游戏博主直播推流为例，在这样的场景下，即需要主播在前台进行高性能的游戏场景，也需要在后台将游戏直播流推送到相关的直播平台上，这时候通过 Intel Thread Director 的调度建议，Windows 11 操作系统就可以将高负载的游戏场景放到性能核执行，而在后台进行视频推流的任务就被放到能效核执行。保证多线程执行的执行效率，也不会浪费硬件相应的资源。在《骑马与砍杀 2：霸主》游戏与 OBS 推流同时进行的场景下，12 代酷睿 i9-12900K 相比于 i9-11900K 帧率高出 84%，Intel Thread Director 在其中扮演的角色非常重要。

前面我们提到，Intel Thread Director 这项技术对于用户来讲完全是透明的，同样英特尔也建议软件开发者，无需针对 12 代酷睿混合架构更改任何代码，目前 Windows 11 操作系统已经与 Intel Thread Director 配合的很好。

XTU 超频更简单：核心、内存都能一键超频

英特尔针对自家处理器产品推出了 Intel Extreme Turing Utility（以下简称 XTU），全新版本的 XTU 针对 12 代酷睿有了更多的超频的选项，有 K 的酷睿处理器，目前均支持性能核、能效核以及内存超频。

针对性能核的超频选项，12 代酷睿依旧支持每个核心单独的参数调整，同时 12 代酷睿 i9 和 i7 的可超频版本都支持睿频加速 Max 3.0 技术，这项技术可以将处理器中两颗体质最好的核心运行在更高的频率上，在 XTU 中也有标注出这两颗体质最好的核心。除了性能核可以超频，能效核这次在 12 代酷睿中也支持超频。

针对小白超频用户，英特尔更是提供了一键超频的选项，这一功能通过对硬件预设以及散热能力的智能分析，可以实现一键快速超频，无需复杂的参数调整。

DDR5 内存在 12 代酷睿产品中首发亮相，目前诸多厂商已经正式推出了自家的 DDR5 产品，全新一代 DDR5 内存产品提供至高 4800MT/s 的传输速率，同时拥有更高频率表现。当然，在搭载 12 代酷睿的产品上同样支持 XMP 3.0 内存超频技术。

XMP 3.0 技术允许默认 5 个配置文件提供给厂商和用户，其中 2 个可由用户自主调试改变，另外 3 个则由厂商出厂测试最佳频率写入。

在英特尔最新的 XTU 工具中，内存超频如今不需要关机重启就可以实现一键超频，这项技术被称之为 Intel Dynamic Memory Boost 技术，它可以在 XTU 中不关机条件下动态调整内存的频率和电压，对于小白用户来讲非常友好。

面对更加复杂的处理器架构和内存技术，英特尔的 XTU 在超频的路上给了小白用户一个大礼包，无需复杂的参数配置，小白用户也可以快速实现处理器和内存性能的进一步超越。当然，针对专业的玩家来讲，性能核与能效核的参数调整也多了更多精细的参数，内存同样也是如此。

总结

目前，英特尔 12 代酷睿产品已经正式发布，透过纸面参数我们看到，英特尔外部的压力下迎来了一次漂亮的绝地反击，从最开始的 Lakefield 产品试水，再到 12 代酷睿的全面应用，这让我们看到英特尔所走的每一步都事先进行了布局，挤牙膏的英特尔已经成为过去式。

全新的 12 代酷睿全面刷爆了英特尔长久以来的技术积累，更高的晶体管密度，更好的功耗控制，更强的性能释放，还有 DDR5、PCIe 5.0 等最新甚至未来的技术规范。这些都让我们看到，英特尔对未来产品演进的预判。