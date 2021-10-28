【IT之家开箱】苹果 AirPods 3 图赏：全新轮廓设计，支持空间音频

IT之家 10 月 28 日消息，苹果 AirPods 3 于 10 月 19 日正式发布，采用全新轮廓设计，支持空间音频，售价 1399 元，已于 10 月 26 日起发售。

IT之家现已拿到这款耳机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：耳机



新款 AirPods 3 采用比前代更短的耳机柄，搭配与 AirPods Pro 相同的力度传感器，用来控制媒体内容。AirPods 3 耳塞及充电盒均抗汗抗水，防水级别可达 IPX4 级。

AirPods 3 采用定制的驱动单元和高动态范围放大器，麦克风上附有声学织网，可降低风噪，使通话时人声清晰。

AirPods 3 采用了自适应均衡技术，可以根据 AirPods 与用户耳朵贴合度实时调整音效。内向式麦克风会检测耳内声音，然后利用基于计算音频的自适应均衡技术，补足因为不同贴合度而丢失的中低音频。

AirPods 可与其它苹果设备一键自动配对。通过音频共享功能，用户可在 iPhone、iPad 和 iPod touch 上用两副 AirPods、AirPods Pro 或 AirPods Max 一起听。

苹果表示，AirPods 3 提供更长的电池续航时间，聆听时间最长可达 6 小时，通话时间最长可达 4 小时。充电盒又可另外提供 4 次充电，让用户总共可获得最长可达 30 小时的聆听时间。

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