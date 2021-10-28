每天工作 19 小时，马斯克健康成特斯拉和 SpaceX 短期最大风险

北京时间 10 月 28 日消息，据国外媒体报道，在最近参加 CNBC 的《Squawk Box》节目时，特斯拉的看多者、传奇性的长期投资者罗恩・巴伦 (Ron Baron) 为观众解释了特斯拉业务的几个关键板块，并透露马斯克每天只睡 5 个小时，每天要工作 19 个小时。

据悉，他分享了特斯拉在短期内会面临的最大风险。巴伦所创立的投资公司巴伦资本（Baron Capital）是特斯拉最长期股东之一。该公司目前持有接近 600 万股特斯拉股票，持有基本成本为每股 42.88 美元。根据投资者反馈的消息，巴伦资本已经为客户赚得大约 540 亿美元盈利，其中大约有 60 亿美元是数年前公司投资特斯拉股票所挣得的回报，彼时巴伦资本对特斯拉的投资只有 3.8 亿美元。

CNBC 的主持人向罗恩・巴伦提问称，他认为当下埃隆・马斯克及其旗下多家公司面临的最大风险是什么？对此罗恩・巴伦回答称，马斯克的健康问题是特斯拉、SpaceX 等公司在短期内面临的最大风险，造成如此情况的原因很简单，那就是马斯克极度刻苦的工作态度 。鉴于马斯克所制定的奋斗目标，他如此努力工作也是可以理解的，但如果身体状况遭受冲击，那么马斯克的健康或将对特斯拉和 SpaceX 造成反面作用 。

罗恩・巴伦说到：“我认为最大的风险正是他的健康，他对待工作异常刻苦。网络上流传着这样一张图片，描绘的正是马斯克在得克萨斯州博卡奇卡的住所，这里毗邻 SpaceX 公司，下周我们将到现场去参观。马斯克在博卡奇卡的住所占地只有 500 平方英尺（约 46 平方米），周身围着白色的栅栏。事实上，这所住宅就坐落于特斯拉德州工厂的地面上。我不知道房子里面是否有电视机，但应该是有空调和床的。马斯克在这座房子里每天只睡 5 个小时，这意味着他每天要工作 19 个小时。我想说他正在做的事情真是令人难以置信。我真迫不及待想去看看那所小房子。”

▲ 图：马斯克在博卡奇卡的住所占地只有 500 平方英尺（约 46 平方米）

▲ 图：房间里的场景

他还说到：“短期而言，马斯克的健康问题真的是特斯拉和 SpaceX 等企业的头号风险。我真心希望马斯克能够长期保持健康状态，他是个心怀大志的人，他甚至说想生活并死在火星上，而不是仅仅在火星着陆。”今年早些时候，罗恩・巴伦曾经预测特斯拉股价在未来十年内或达到每股 2000 美元，到 2024 年其将达到每股 1500 美元左右。