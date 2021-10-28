SpaceX 龙飞船发射在即却突现厕所故障：飞船尿洒了，正在升级中

IT之家 10 月 28 日消息，太空竞赛正在不断升温，SpaceX 的载人龙飞船似乎出了一点问题。龙飞船发射在即，然而该公司发现飞船上的马桶管在首次旅游飞行期间破裂并在地板下喷洒致使厕所出现故障。目前 SpaceX 仍在处理，以免尿液再次泄漏。

IT之家了解到，上个月，SpaceX 的首次旅游飞行似乎进展顺利，但维护人员最近在飞船地板下存在一个隐患。这个问题来自飞船卫生间 —— 厕所藏在 Crew Dragon 太空船的天花板上，它平时处于隐藏状态。

巧的是，在飞船客舱底部，由于一根装着尿液的管道破裂，泄露的尿液流到了一个风扇上，而这个风扇是用来为厕所排泄物提供吸力的，因此是相当重要的一个部分。

据《纽约时报》，SpaceX 高管比尔・格斯滕迈尔 (Bill Gerstenmaier) 在周一的新闻发布会上说:“我们甚至没有真正注意到它，宇航员也没有发现，直到我们返回地球。”“当我们把飞船运回来的时候，我们才发现地板下面已经被污染。”

马斯克在推特上承诺，龙飞船厕所系统将得到升级。SpaceX 正在为下一次发射重新设计 Crew Dragon 地板下的漏管，这次发射将在本周末将四名 NASA 宇航员送往国际空间站。Gerstenmaier 也坚称：随着迎来系统升级，漏管绝对不会再“脱胶”了。

当然，正常的尿液实际上也不会有太大问题，但《纽约时报》指出：宇航员撒尿后，尿液会与一种名为 Oxone 的物质混合，这种物质可以去除氨，使氨不会在空气中积聚。但 Oxone 具有腐蚀性，所以 SpaceX 正在调查 Oxone 尿液混合物在舱内地板下漂浮数月后有可能会对飞船造成严重损害，从而威胁乘组人员。