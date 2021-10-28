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到手价 1599 元起，Redmi Note 11 Pro/Pro + 正式发布： 120Hz AMOLED 屏，最高支持 120W 快充

2021/10/28 20:11:25 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 10 月 28 日消息，今日晚间，Redmi 召开新品发布会，正式发布了全新 Redmi Note 11 系列手机。新机将于 11 月 1 日 0 点全渠道首卖，订金最高 100 元抵 300 元。

Redmi Note 11 Pro

  • 6GB+128GB 到手价 1599 元；

  • 8GB+128GB 到手价 1899 元；

  • 8GB+256GB 到手价 2099 元。

Redmi Note 11 Pro+

  • 6GB+128GB 到手价 1899 元；

  • 8GB+128GB 到手价 2099 元；

  • 8GB+256GB 到手价 2299 元。

设计方面，Redmi Note 11 Pro 拥有迷雾森林、时光静紫、神秘黑境等三款旗舰配色，搭配 AG 磨砂玻璃，还有一款浅梦星河配色。

充电方面，Redmi Note 11 Pro+ 支持满血版 120W 快充，内置 4500mAh 电池，官方称 15 分钟可充至 100%，同时采用 MTW 多极耳双电芯与高效率双电荷泵，配备 VC 液冷材料，100% 覆盖 120W 充电热源，通过德国莱茵 TÜV 安全快充认证，拥有极速与舒适两种充电模式。

IT之家了解到，其中，Redmi Note 11 Pro+ 内置 4500mAh 电池，支持 120W 快充，包装内含 120W 充电器；Redmi Note 11 Pro 内置 5160mAh 电池，支持 67W 快充。

屏幕方面，Redmi Note 11 Pro 采用 6.67″三星 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 屏幕刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配 2.96mm 孔径与 1.75mm 窄边框。

音质方面，Redmi Note 11 Pro 搭载旗舰级“对称立体声”双扬声器，与 JBL 联合调校，支持杜比全景声，还有 Hi-Res 双金标加持。

相机方面，Redmi Note 11 Pro 搭载“一亿像素”超清相机，支持 12000×9000 高分辨率，拥有大像素 + 1/1.52″超大底，还有双原生 ISO 与 AI 算法加持，新增 9 款魔法换天。

配置方面，Redmi Note 11 Pro 全球首发天玑 920，支持 WiFi 6 与蓝牙 5.2，配备 3.5mm 耳机孔、NFC、X 轴线性马达。其中，天玑 920 采用 6nm 工艺与 A78 大核，游戏性能提升 9%。

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关键词：Redmi Note 11

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