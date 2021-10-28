35999 元，尼康 Z 9 全画幅微单相机发布：搭载堆栈式 CMOS 传感器，支持 8K 30p 视频

IT之家 10 月 28 日消息，尼康今日晚间发布了采用尼康 Z 卡口的全画幅（尼康 FX 格式）微单数码相机尼康 Z 9。

Z 9 是尼康 Z 系列微单数码相机的旗舰机型，汇集了尼康的领先技术，提供高性能的照片和视频性能。得益于新开发的堆栈式 CMOS 影像传感器和 EXPEED 7 影像处理器，实现尼康相机强大的自动对焦性能。

自动对焦性能以及快速照片拍摄

Z 9 利用新研发的深度学习技术，采用先进的算法，可侦测 9 种类型的拍摄对象，包括鸟、自行车、摩托车、汽车、火车和飞机，以及传统的猫、狗和人。选择“自动”对象检测选项时，可以在不更改设置的情况下自动检测并对焦在这些主体上。使用眼部侦测自动对焦时，相机比以往更有效地检测并对焦于拍摄对象的眼睛，即使在画面中的比例很小也是如此。在自动对焦无法检测到眼睛或脸部的情况下，检测会自动转移到头部或上半身，以保持对被摄对象的对焦。

Z 9 提供 3D 跟踪功能作为自动对焦区域模式选项。即使在拍摄对象快速运动的场景中，也能继续跟踪拍摄主体。Z 9 还改进了动态区域自动对焦模式，提供 3 种不同大小的对焦区域（S/M/L)，对于使用固定构图拍摄时很有帮助。拍摄照片时，使用 [高速画面捕捉 +] 可以高达约 120 幅/秒的速度拍摄约 1,100 万像素的图像，能够捕获肉眼几乎无法看到的瞬间。

视频性能

8K UHD/30p 视频可在相机内的存储卡上录制最多约 125 分钟，还可以录制 4K UHD/120p/60p/30p 视频。由于 4K UHD/120p 能够在不裁切的情况下创建戏剧性的慢动作，因此可以在保持相同视角的同时，编辑以不同帧速率录制的素材。还可以在相机内录制 10 位 N-Log 和 HLG（混合对数伽马），此外，兼容 ProRes 422 HQ 录制格式，满足视频制作的广泛需求。9 种不同对象类型的侦测范围也可用于视频录制。

为持续满足用户的视频创作需求，未来固件升级后，兼容机内录制 8K/60p 以上的 12 位 RAW 视频等功能，进一步提升视频录制的可操作性。

实时取景器

得益于尼康的双工作流技术、新开发的堆栈式 CMOS 影像传感器和新的 EXPEED 7 影像处理器，可以同时处理电子取景器（EVF）和 LCD 显示屏上显示的影像，以及同步记录照片拍摄数据。与传统无黑屏拍摄为了防止取景器图像中断而显示同一帧不同，此取景器可以持续显示场景中被摄体的实际运动，因此拍摄时可以流畅连续地确认每一个瞬间，没有跳帧或失去视野。

由于即使在短时间内重复连拍时也能实现这一点，因此适合拍摄需要跟踪快速移动对象的场景，例如在拍摄运动期间，能够可靠地捕捉美好时刻，而不会错过快门机会。此外，取景器采用 Quad-VGA 面板，亮度可手动提升至 3000cd/m2，即使在户外较强烈阳光下拍摄，用户也能清晰地确认拍摄对象。

支持专业影像表现的可操作性和可靠性

尼康的 4 轴垂直/水平可翻折显示屏提供出色的可操作性，尤其适合从高角度或低角度拍摄，无论垂直或水平方向。在垂直方向拍摄时，照片拍摄的实时取景用户界面会自动垂直显示在取景器和 LCD 液晶显示屏上，便于检查和调整设置。

Z 9 提供具有与尼康 D6（2020 年 6 月发布）相当的出色坚固性，在环境温度不低于-10℃的工作温度下，它也能够承受复杂的条件，并更好地支持专业人士的拍摄需求。

除此之外，CMOS 传感器的快速扫描速度实现了较小的滚动快门失真。它实现了无需机械快门的设计，使用户能够进行大量拍摄而无需担心快门磨损或故障。此外，VR 减震安全锁可保护传感器免于因断电时意外移动而造成损坏的风险（如在颠簸的越野行驶期间摇晃）。

其他特点

约 4,571 万有效像素提供高分辨率，可成功发挥尼克尔 Z 卡口镜头的高性能。

高效率 RAW 提供与传统未压缩 RAW 相同水平的高品质图像，文件大小约为传统未压缩 RAW 的约 1/3。

以 JPEG 和 RAW 文件格式以约 20 幅/秒的速度连拍 1000 张以上的图像。

影像传感器防尘措施提供双重涂层和传感器保护罩。

支持 ISO 64 感光度和 1/32000 秒的快门速度，扩大快速镜头的创意表达范围。

静音模式大幅减轻相机内/镜头内 VR 减震的操作声音，因此可拍摄戏剧、新闻发布会和婚礼等室内活动。

电子快门的声音可以设置为三个不同的音量级别，以在人像拍摄等场景中通知拍摄对象快门释放。

兼容写入速度较快的 B 型 CFexpress 存储卡，支持 8K UHD 视频录制和高像素高速连拍。

支持多种图像传输功能，兼容 1000BASE-T 有线局域网和内置无线局域网。

采用一体式垂直竖拍手柄设计，体积比尼康 D6 小约 20%。

IT之家了解到，尼康 Z 9 将于年内开售，售价 35999 元。