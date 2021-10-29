外星人推出新 Aurora R13 水冷电竞主机： 12 代 CPU+DDR5+RTX30 显卡

IT之家 10 月 29 日消息，感谢IT之家网友热心线索投递，外星人 Alienware 现推出了新版 R13 台式机并上架预售，新品搭配外星人原厂键鼠，第 12 代英特尔处理器搭配 RTX 30 系列显卡，最高可选 RTX3090 独显。

IT之家了解到，该系列机型拥有 PCIe5.0 通道。提供 4 重内存卡槽，可搭载 DDR5 4400 内存，最高至 128GB 容量，可选配高至 2TB 的 NVMeM.2PCle 固态硬盘，加上高至大容量机械硬盘，还有 USB 3.2 Gen2×2 接口和 DoubleShot Pro 杀手网卡。

i7-12700KF+32GB 内存 + 512GB+2TB+RTX3060Ti 版本 23999 元。

i7-12700KF+32GB 内存 + 512GB+2TB+RTX3070 版本 25999 元。

i7-12700KF+32GB 内存 + 1TB+2TB+RTX3080 版本 31999 元。

i9-12900KF+64GB 内存 +1TB+2TB+RTX3080Ti 版本 40999 元。

i9-12900KF+128GB 内存 +2TB+2TB+RTX3090 版本 60999 元。

此外，外星人还推出了一款 R13 的 25 周年纪念版，搭载 12 代酷睿 i9-12900KF 处理器，配备 RTX3080 显卡，拥有 32GB 内存以及 1T+2T 存储，34999 元。