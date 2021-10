英雄联盟 S11 全球总决赛 FPX 四连败，惨遭淘汰

IT之家 10 月 16 日消息,10 月 5 日,2021 英雄联盟全球总决赛(以下简称“S11”)正式开赛,并于 11 月 6 日举行冠亚军决赛。

10 月 15 日,英雄联盟 S11 A 组晋级战:FPX vs DK FPX vs C9 RGE vs FPX,打完全部 A 组的比赛,决出两个晋级队伍,FPX 电子竞技俱乐部 在 19、21、23 点三次登场,分别对阵 DWG_KIA 电子竞技俱乐部、Cloud9 电子竞技俱乐部 和 RGE 三个小组对手。但 FPX 电子竞技俱乐部最终失败,惨遭淘汰。

IT之家获悉,FPX 电子竞技俱乐部今天凌晨发布微博,表示,“很遗憾,FPX 的世界赛之旅止步于此。很抱歉让大家失望,对不起!困难和失利,我们都会勇敢面对。我们将化痛苦为动力,认真反思、努力总结,希望在未来,能以更好的自己与你们相会。凤凰之志,始末不渝。”

FPX 电子竞技俱乐部今天凌晨解说:

FPX vs RGE 加赛 BO1,我方阵容为杰斯,佛耶戈,卡牌,烬,锤石;对方阵容为凯南,皇子,塞拉斯,女枪,洛。

3 分钟,我方上路越塔开团,打出 1 换 2。

9 分钟,对方三人包下,击杀掉我方下路双人组。同时上路开团,我方击杀掉对方凯南。

11 分钟,下路烬被越塔击杀,同时上路杰斯被开团击杀。

19 分钟,我方下路越塔,被打出 1 换 4,后续拉扯烬与洛 1 换 1。

25 分钟,中路团战,我方被打出 1 换 3。

28 分钟,我方下路阵亡两人,后续大龙团我方击杀对方两人。

33 分钟,小龙团,我方被打出团灭后水晶被击破,很遗憾没能取得本场比赛的胜利,止步于此。