英雄联盟 S11 全球总决赛 FPX 四连败，惨遭淘汰

IT之家 10 月 16 日消息，10 月 5 日，2021 英雄联盟全球总决赛（以下简称“S11”）正式开赛，并于 11 月 6 日举行冠亚军决赛。

10 月 15 日，英雄联盟 S11 A 组晋级战：FPX vs DK FPX vs C9 RGE vs FPX，打完全部 A 组的比赛，决出两个晋级队伍，FPX 电子竞技俱乐部 在 19、21、23 点三次登场，分别对阵 DWG_KIA 电子竞技俱乐部、Cloud9 电子竞技俱乐部 和 RGE 三个小组对手。但 FPX 电子竞技俱乐部最终失败，惨遭淘汰。

IT之家获悉，FPX 电子竞技俱乐部今天凌晨发布微博，表示，“很遗憾，FPX 的世界赛之旅止步于此。很抱歉让大家失望，对不起！困难和失利，我们都会勇敢面对。我们将化痛苦为动力，认真反思、努力总结，希望在未来，能以更好的自己与你们相会。凤凰之志，始末不渝。”

FPX 电子竞技俱乐部今天凌晨解说：

FPX vs RGE 加赛 BO1，我方阵容为杰斯，佛耶戈，卡牌，烬，锤石；对方阵容为凯南，皇子，塞拉斯，女枪，洛。

3 分钟，我方上路越塔开团，打出 1 换 2。

9 分钟，对方三人包下，击杀掉我方下路双人组。同时上路开团，我方击杀掉对方凯南。

11 分钟，下路烬被越塔击杀，同时上路杰斯被开团击杀。

19 分钟，我方下路越塔，被打出 1 换 4，后续拉扯烬与洛 1 换 1。

25 分钟，中路团战，我方被打出 1 换 3。

28 分钟，我方下路阵亡两人，后续大龙团我方击杀对方两人。

33 分钟，小龙团，我方被打出团灭后水晶被击破，很遗憾没能取得本场比赛的胜利，止步于此。