受供应链问题影响 Q3 全球手机出货量下降 6.7%，三星、苹果、小米、vivo、OPPO 前五

IT之家 10 月 29 日消息，市场调研机构 Counterpoint Research 昨日发布报告称，2021 年第三季度中国智能手机销量达 7650 万部，同比下降 9%，环比增长 3%。

今日 IDC 公布了全球市场第三季度的手机市场出货量研究报告。数据表明，全球智能手机厂商在本季度的总出货量为 3.312 亿部，同比下降 6.7%，这比分析师预期的-2.9% 更糟，而主要原因则是季节性因素和全球供应链限制以及零部件短缺问题。

虽然几乎所有地区在 2021 年第三季度的智能手机出货量都出现了下降，但影响的严重程度因地区而异。中欧、东欧和亚太地区（不包括日本和中国）的同比跌幅最大，分别为 -23.2% 和 -11.6%，然而在美国、西欧和中国等地区，同比下降幅度较小，分别为 -0.2%、-4.6% 和 -4.4%，因为这些地区通常更受供应商的重视。

三星本季度以 6900 万台出货量和 20.8% 的市场份额位居榜首，但受制于供应限制，该数据同比下降约 14.2%。

苹果以 5040 万部的出货量重新位居第二，市场份额为 15.2%，同比增长 20.8%。

小米在前四个季度实现两位数的高增长后，在 2021 年第三季度下降了 4.6%，目前它还在努力解决前几个季度没有遇到的供应问题。不过好在小米仍以 13.4% 的份额和 4430 万台的出货量位居第三。

vivo 与 OPPO 并列第四，出货量分别为 3330 万台和 3320 万台，市场份额分别为 10.1% 和 10.0%。此外，vivo 出货量同比增长 5.8%，而 OPPO 季度末同比增长 8.6%。

“供应链和组件短缺问题终于影响到了智能手机市场，尽管它对许多其他相邻行业产生了不利影响，但到目前为止，智能手机市场似乎几乎不受此问题的影响，”IDC 移动和消费设备跟踪器研究主管 Nabila Popal 说，“老实说，它从来没有完全不受短缺的影响，但直到最近，短缺还没有严重到导致出货量下降的程度，只是限制了增长率。然而，现在问题变得更加复杂，短缺正在影响所有供应商都一样。除了组件短缺之外，该行业还面临其他制造和物流挑战。更严格的测试和隔离政策导致运输延迟，中国的电力供应限制限制了关键组件的制造。尽管所有努力都在努力缓解“受此影响，所有主要供应商第四季度的生产目标都已下调。随着需求持续强劲，我们预计供应方面的问题要到明年才会有所缓解。”

IT之家曾报道，Counterpoint Research 报告显示，2021 年第三季度，vivo 以 23% 的市场份额位居中国市场第一，OPPO 则以 20% 的市场份额排在第二位，荣耀（15%）和小米（14%）分列三、四位。

报告指出，荣耀为 2021 年第三季度增长最快的品牌，销量环比增长 96%。其市场份额从 2021 年第二季度的 7.7% 增加到 2021 年第三季度的 14.7%。