iPhone 不支持侧载，苹果 CEO 库克：我们专注于维护 App Store 隐私和安全

IT之家 10 月 29 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司 CEO 蒂姆・库克今天被问及苹果在 App Store 方面面临的一些监管问题，他表示，苹果公司正在保持对隐私和安全的关注。

苹果正面临着潜在的监管变化，这将迫使它向其他应用商店开放 iPhone，或以其他方式在 iPhone 上加载应用。

“我们在 App Store 中关注的主要事情是保持对隐私和安全的关注。这是两个主要的原则，产生了非常值得信赖的环境，让消费者和开发者走到一起。消费者可以信任开发者，应用程序就是他们所说的那样。开发者得到一个巨大的用户群从而来销售他们的软件。 这是我们清单上的第一条。其他的都是遥远的第二位。我们正在做的是努力解释我们所做的决定，这些决定是保持隐私和安全的关键。在 iPhone 上没有侧载和其他方式，我们不向未经审查的应用程序开放 iPhone 支持，这些应用程序可以通过上架 App Store 并采纳隐私限制。”

库克继续说，苹果“非常专注于与监管机构和立法者讨论 App Store 的隐私和安全问题”。

IT之家获悉，苹果最近在与 Epic Games 的反垄断诉讼中基本获胜，该案的法官裁定苹果不存在垄断地位。然而，苹果被告知允许开发者在他们的应用程序中加入外部网站的链接和替代的支付选项。

苹果被要求在 12 月的最后期限内做出这一改变，但苹果上诉要求获得更多时间，并要求在整个案件有结果之前避免做出改变。

早在今年 6 月，美国立法者提出了反垄断法，要求苹果公司对 App Store 进行全面修改，苹果公司无疑将对此进行反对。