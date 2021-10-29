雷神发布 IGER Pro 16 轻薄本：2.5K 高刷屏/H35 处理器，4999 起

IT之家 10 月 29 日消息，雷神本月正式推出了全新的一格 IGER Pro 16 轻薄本，其采用金属外壳，配备 16 英寸 16:10 屏幕，拥有高屏占比。目前该系列产品正在预约中，将于 10 月 31 日 20:00 开始抢购，双 11 期间到手价 4999 元起。

这款笔记本搭载英特尔 H35 系列酷睿 i5–11320H 标压处理器，最大睿频可达 4.5GHz，拥有 12MB L3 缓存。处理器同时集成了有着 96 EU 的锐炬 Xe 核显，跑分成绩超过 MX350 独显。

雷神 IGER Pro 16 笔记本出厂预装 Windows 11 系统，支持 DirectX 12 Ultimate、Auto HDR 等功能，拥有全新的界面以及多窗口布局。

笔记本搭载 2560×1600 高分辨率屏幕，拥有 120Hz 刷新率，覆盖 100% sRGB 色域。产品屏占比达到了 90%，16:10 的比例可以显示更多内容。

IT之家获悉，雷神 IGER Pro 16 笔记本屏幕支持 178° 展开，机身薄至 17.8mm，轻至 1.68kg。笔记本 C 面为镁铝合金材质，内置 70Wh 大容量电池，支持 PD 快充，同时标配 90W DC 口电源适配器。

其它方面，产品内置英特尔 AX201 WiFi 6 无线网卡，配备雷电 4 接口、指纹识别功能以及 USB-A 接口、HDMI 接口以及 DC 电源口。产品内置 16GB DDR4-3200 双通道内存，以及 512GB NVMe 固态硬盘，还预留了一个 M.2 2280 硬盘位。

雷神一格 IGER Pro 16 笔记本标准版到手价低至 4999 元，还提供 32GB 内存版本，到手价 5799 元。