创业 10 年终盈利，打造 Sailfish OS 的 Jolla 已找到移动业务以外增长点

IT之家 10 月 29 日消息，Jolla 为 Sailfish OS 操作系统的开发公司，该公司由一群诺基亚老员工组建并成立于近十年前，其目的为致力于开发出可以代替谷歌 Android 操作系统的 Linux 移动端系统，近日 Jolla 对外宣布公司终于盈利。

Jolla 将 2020 年称为公司业务的 "转折点"，据报告称，Jolla 在 2020 年的收入同比增长了 53%，EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为 34%。公司现在除了传统的移动操作系统授权业务以外，还找到了新的业务方向和业务模式。最近 Jolla 开始提供一种新的许可类产品 ——AppSupport for Linux Platforms，此产品可以为 Linux 平台提供和常规 Android 应用的独立兼容性，且用户无需获得完整 Sailfish OS 操作系统的许可。

Jolla 表示，AppSupport for Linux Platforms 已经得到了一些汽车公司的“强烈”兴趣，因为汽车公司们正在寻找可以开发车载娱乐系统的解决方案。通过 Jolla 官网的信息IT之家了解到，AppSupport for Linux Platforms 为嵌入式 Linux 兼容系统提供了一种可以运行 Android 应用的能力，用户以后无需必须选择搭载 Android Auto 的产品。除了汽车，嵌入式 Linux 也可以在很多其他地方运行，例如，该方案可将广受好评的 Android 应用带到物联网设备上运行，为用户提供更多的自动化功能。

Jolla CEO 兼联合创始人 Sami Pienimäki 之前表示：“Jolla 做得很出色，很高兴看到公司去年正式盈利。一般来说，这是资产和公司的整体成熟的表现，我们开始拥有客户。公司将在今年 10 月正式成立 10 周年，这是一个漫长的过程。但也因如此，我们在一直努力稳步提高我们的效率和收入。”之后他还表示："自 2019 年至 2020 年，Jolla 收入增长超过了 50%，公司取得了 540 万欧元（约合人民币 40334220 元）的收入。并且运营成本基础也稳定得很好，这些综合在一起让我们有了不错的盈利能力。"