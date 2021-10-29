OWC 推出高性能 SSD 升级件：为无 Touch Bar 2016/17 款苹果 MacBook Pro 13 设计

IT之家 10 月 29 日消息，OWC 刚刚宣布为无 Touch Bar 的 2016 至 2017 款 13 英寸 MacBook Pro 机型推出一款新的高性能固态硬盘 ——Aura Pro NT，可提供最大 2TB 的存储空间以及最快 2720 MB/s 的传输速度。

IT之家了解到，根据 OWC 官网的产品介绍显示，该款固态采用 TLC 3D NAND 闪存颗粒，具体颗粒为哪家暂时未知，使用的主控为群联 E13T，且支持 PCIe 3.1 X4 以及 NVMe 1.3。

OWC 官方称以 Aura Pro NT 1TB 容量版本为例，可最多容纳 20 万张照片、25 万首歌曲、330 分钟的 4K GoPro 录像或者 430 万份微软 Office 文档。OWC Aura Pro NT 有 240GB/480GB/1TB/2TB 四种容量规格可供选择，售价分别为 89 美元（约合人民币 568 元）/129 美元（约合人民币 824 元）/194 美元（约合人民币 1239 元）/379 美元（约合人民币 2422 元）。且每块固态硬盘还会附送工具，以方便用户更换和安装，并提供官方 5 年质保，目前已经可以在官方线上商城上购买。