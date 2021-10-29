SA：2021Q3 全球智能手机出货下降 10.8%，三星/苹果/小米前三名

IT之家 10 月 29 日消息，今日研究机构 Strategy Analytics 公布了 2021 年第三季度全球智能手机出货报告。报告显示，三季度智能机共出货 3.273 亿部，同比下降 10.8%，这是由于供应链限制所致。SA 预计，供应限制将持续到 2022 年上半年。

2021 年 Q3，三星继续保持领先地位，全球共出货 6930 万部，市场份额 21%，但出货量同比下降 14%。三星尽管推出了 Galaxy Z 系列两款折叠屏手机，但是由于供应链短缺，一些订单未能完成。

苹果出货 4650 万部 iPhone，市场份额 14.2%，超过小米重回第二的位置。供应限制对 iPhone 13 系列本季度的表现产生了负面影响，然而积极的降价和促销活动，iPhone 12 系列在多个市场仍然很受欢迎。

小米全球出货量 4400 万部排名第三，市场份额 13%。这一成绩同比下降 6%，同样受到供应链短缺问题影响。

OPPO（包括一加）在该季度的智能手机出货量为 3680 万部，vivo 出货量为 3360 万台。这两家公司也都位列前 5 名。

▲ 传音旗下的 Tecno 品牌手机

IT之家获悉，SA 报告还显示，荣耀品牌在第三季度市场份额约为 5%，排名第八。另一个中国品牌传音（包括 Tecno、itel 和 Infinix）在非洲和印度市场保持强势劲头，该季度强势增长，排名第六位。联想-摩托罗拉本季度出货量也实现了两位数的增长，主要是在美国地区受欢迎，它排在第九位。