Hertz 临时 CEO：如果合作成功则将特斯拉电动汽车订单翻倍增加到 20 万辆

10 月 29 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，汽车租赁厂商 Hertz 的临时首席执行官（CEO）马克・菲尔兹（Mark Fields） 表示，Hertz 可能会将特斯拉电动汽车订单增加到 20 万辆。

本周一，Hertz 宣布，它将向特斯拉订购 10 万辆 Model 3 汽车，以组建北美最大的电动汽车租赁车队。在这 10 万辆汽车中，只有一半将用于 Hertz 的汽车车队，这些汽车可供机场和不同地点的客户租用，另一半将提供给 Uber 司机。

这一消息推动特斯拉市值超过 1 万亿美元，超过了其五大竞争对手丰田汽车、大众汽车、戴姆勒、福特汽车和通用汽车的市值总和。

菲尔兹没有讨论特斯拉汽车的成本，但他透露全自动驾驶（FSD）选项不包括在内。至于 Hertz 是否享有大客户所享有的价格折扣，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克表示，Hertz 所购 10 万辆电动汽车没有折扣，与消费者购买时的价格一样。

除了宣布将向特斯拉订购 10 万辆 Model 3 汽车外，Hertz 还在本周一宣布，从它那租赁 Model 3 的用户将能够使用包括 3000 多个超级充电站的特斯拉超级充电网络。

在最近的采访中，菲尔兹指出，如果 Hertz 与 Uber 的合作成功，Hertz 可能在未来三年内向 Uber 提供多达 15 万辆特斯拉汽车。那么，Hertz 就需要从特斯拉再订购 10 万辆汽车，这将使 Hertz 的总订单量翻倍，达到 20 万辆。