Redmi K40 首次发布 MIUI 安卓 12 开发版公测，小米平板 5 系列暂停更新

IT之家 10 月 29 日消息，感谢IT之家网友热心线索投递，MIUI 开发版 21.10.27 版本 今天陆续发布，部分机型已发布。

1. Redmi K40 首次发布安卓 12 开发版公测，多项优化与改进, 向勇敢尝鲜的米粉们致敬。

2. Xiaomi Civi 最新开发版已部分优化温控体验，请使用 Xiaomi Civi 的米粉朋友，升级到最新版本体验。

3. 给米粉朋友们更好的测试版本使用体验，小米平板 5 Pro 5G、小米平板 5、小米平板 5 Pro 正在修复输入法无法弹出的问题，今日暂停发布，会在明日 24 点前补发。

4. 为给米粉朋友们更好的测试版本使用体验，小米 10S 正在进一步解决偶现重启的问题，本周暂停发布。

5. 由于 Android 大版本升级，小米 MIX 4、Redmi K40 游戏增强版、Redmi Note 10 Pro 2021 年 10 月 29 日起暂停发布公测。

此外，小米 MIUI 开发版内测 21.10.27、21.10.28 版本也已经发布，部分机型已推送。开发版内测版本问题逐步修复后，会陆续推送开发版公测版本，安卓 12 已知问题，点此查看。

2021 年 11 月 27 日起，以下机型将停止开发版内测公测：小米 9、小米 9SE、Redmi K20 Pro、Redmi K20、小米 CC9 美图定制版、Redmi Note 8 Pro、小米 CC9、Redmi Note 8、小米 9 Pro。