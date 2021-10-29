菜鸟驿站：双 11 将投放 350 辆无人车，在 200 所大学校园送快递到楼

10 月 29 日消息，菜鸟联合达摩院宣布，菜鸟无人车小蛮驴已总计完成 350 辆投放，覆盖全国 70 多个城市超过 200 多所高校，双 11 期间将全员上岗，为高校师生送快递到楼。据悉，350 辆无人车进校园也是全国快递末端最大规模的无人车配送集群。

菜鸟数据显示，高校快递量持续稳定增长，对无人车的需求显著增加。在上海理工大学，无人车从 3 辆增加到 4 辆；在四川大学，数量翻倍，双 11 会有 6 辆无人车跑在校园里；在天津师范大学，9 辆无人车将承担每天上千件快递包裹的配送上门；有的校园无人车数量甚至超过 10 辆，比如浙江大学和四川文化艺术学院。

据菜鸟驿站校园负责人向果介绍，一台无人车平均每天工作 8 小时，最多能送 400 个快递。根据预约的快递订单数量和路况，无人车会自动计算出最优路线。作为一辆“礼貌的小车”，无人车遇上阻碍物，会主动避让；转弯之前，自动打转向灯，穿梭于人流和车流之间。“大规模投放无人车为高校师生提供了更便捷的取快递方式，在双 11 订单高峰期也能有效缓解站点压力。”

达摩院自动驾驶实验室负责人王刚此前透露，截至今年 9 月底，菜鸟无人车小蛮驴发布一周年，已累计为 20 万用户配送了 100 万个订单。双 11 无人配送车队规模目前扩大至 350 辆，到 2022 年 3 月，则要扩展至 1000 辆。

“小蛮驴具备了 L4 级自动驾驶能力，在智能、安全、可量产三方面具备行业领先的竞争力。经过多年的研发，菜鸟无人车小蛮驴已经具备了产品化和标准化的能力，能够大规模铺开。”王刚表示。