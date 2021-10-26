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亚马逊超越联邦快递，成为美国第三大包裹快递公司

2021/10/26 0:57:43 来源：新浪科技 作者：- 责编：汪淼
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北京时间 10 月 26 日消息，据报道，全球货运及电子商务追踪公司 Pitney Bowes（必能宝）最新数据显示，亚马逊已超越联邦快递，成为美国第三大包裹快递公司

多年来，联邦快递、UPS 和美国邮政一直主导着美国的快递市场。但 Pitney Bowes 最新一份报告显示，亚马逊在 2020 年运送的包裹数量已经超过了联邦快递。对于亚马逊而言，这是一个相当大的成功，因为快递服务并不是其主业。

数据显示，去年亚马逊的包裹量同比增幅最大，较 2019 年的 18.5 亿包裹增长 127%。其次是美国邮政（增长 34%）、联邦快递（增长 21.7%）和 UPS（ 增长 12.6%）。

USPS 派送的包裹最多，达到 76 亿件，其次是 UPS（49.2 亿件）、亚马逊（42 亿件）和联邦快递（32.5 亿件）。Pitney Bowes 称，这四家公司合计占据了美国市场 99% 的份额。其中 USPS 占 38%，UPS 占 24%，亚马逊占 21%，联邦快递占 16%。

亚马逊在快递行业的崛起令人瞩目，因为直至 2014 年，亚马逊在该市场的份额还为零。此后，亚马逊投入资源建立一个由仓库、卡车、飞机和送货司机组成的网络。随着运输网络的加强，亚马逊逐渐从联邦快递等第三方托运人手中夺得份额。

将来，如果亚马逊将其物流业务作为一项服务，提供给品牌和零售商，也不足为奇。凭借多年来所积累的专业知识，亚马逊可以轻松做到这一点。

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关键词：亚马逊快递

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