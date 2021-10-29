报告显示：7 成电视开机广告无法取消

IT之家 10 月 29 日消息，开机广告无法关闭太闹心？系统卡顿体验太差？电视损坏维修难？《消费者报道》分析了近 8 万条电商数据，对市面上的 62 款电视进行了分析。报告显示，开机广告、卡顿、损坏是消费者吐槽的“重灾区”。令人震惊的是，有开机广告的电视品牌占比竟高达 73%，面对广告法的明确规定，部分厂商设置了取消入口，但实际执行困难重重。

报告称，2021 年 10 月，《消费者报道》基于电商平台（京东自营、苏宁自营和天猫旗舰店）上的近 8 万条消费者评价数据，对市面上热销的 62 款 65 英寸大屏电视进行了口碑分析，涵盖小米、长虹、创维、华为、荣耀、飞利浦、海信、海尔、康佳、TCL、风行、东芝、索尼、三星、松下等 15 个国内外知名品牌，得出消费者的使用痛点和关注点。

结果显示，消费者在电视评论中提及最多的痛点词语有以下几个：广告、卡顿、损坏、碎屏、延迟等。其中广告、卡顿、损坏这 3 个词语被提及最多。

“开机广告”是最让消费者不堪其扰的，主要集中在 3 方面：体验差，时间长，无法关闭。

广告体验差，体现在影响观看体验。

广告时间长，“开机广告”通常长达 20 秒甚至半分钟，某些视频网站播放视频前也有一两分钟的广告，消费者体验更是雪上加霜。

某些广告无法关闭，消费者需要强制观看，或者最后五秒或半分钟才能关闭，甚至关闭按键都是不明显的、虚假的。值得一提的是，部分厂商回应，可以让维修师傅上门帮助取消广告，而有些厂商则表示“开机广告”是系统预装，无法取消。

《消费者报道》报告显示，19 个电视品牌中，仅 LG、松下、荣耀、索尼、三星等 5 品牌无“开机广告”，仅占可统计品牌的 26.3%。

IT之家获悉，根据《广告法》第 44 条之规定，“在使用互联网服务时，广告页面自动弹出，应该标有显著标识确保一键关闭”。可以说，电视的“开机广告”无法关闭是一种无视消费者所有权、选择权的强买强卖行为。