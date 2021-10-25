NERA 广告项目曝光，美国各州检察长称谷歌计划将互联网变成“围墙花园”

IT之家 10 月 25 日消息，据 MSPoweruser 报道，我们早就怀疑，谷歌的隐私沙盒计划更多的是为了让公司致富，而不是改善互联网用户的隐私。

现在，美国 27 个州的检察长更详细地断言了这一点，声称谷歌有一个巨大的阴谋，要关闭互联网并将所有广告集中在他们的保护伞下。

Project NERA 项目是谷歌的最初计划，旨在从开放的互联网中创造一个封闭的生态系统。谷歌的文件显示，谷歌的动机是“成功地模仿一个跨越开放网络的围墙花园 [以便] 我们可以保护我们的利润”。

根据谷歌的内部文件，该战略将使谷歌能够提取更高的中介费。一位谷歌员工恰如其分地描述了谷歌对 NERA 项目的野心，即“获取紧密‘运营’财产的好处...... 而不‘拥有’财产，也不面临构建新的消费产品的挑战”。

这类似于苹果公司如何在不创建 App 的情况下从 iPhone 上的开发者那里获取大量利润，而微软在 Windows 这个开放平台上却无法做到这一点。

IT之家获悉，谷歌这样做的主要策略是利用其流行的 Chrome 浏览器来跟踪用户，迫使他们保持在浏览器上的登录状态。谷歌的做法是，当用户登录任何谷歌产品（如 Gmail 或 YouTube）时，将他们登录到浏览器，而当他们退出浏览器时，将他们只从服务中退出。这种“黑暗”的模式使用户保留在浏览器中，并允许谷歌跟踪用户在谷歌属性中和非谷歌属性中的情况。

然后，谷歌能够在不使用 cookies 的情况下收集用户的详细数据，并根据这些资料销售广告。

美国总检察长指出，随着全球对谷歌和其他大型科技公司的监管力度加大，谷歌从 NERA 项目过渡到“隐私沙盒”，这是一个表面上开放的标准，在很大程度上仍然依赖于浏览器来进行跟踪。这也将通过阻止其他广告公司使用的第三方 cookies，加速谷歌广告网络的优势地位。

他们指出，“谷歌在买方和卖方运作，运行一个交易所，并作为买方和卖方参与市场，”并继续说，“谷歌即将发生的变化将迫使市场参与者更加依赖谷歌这个有冲突的中介，作为广告交易的仲裁者。”

他们指责谷歌“试图以隐私为借口掩盖其真实意图”，

谷歌实际上并没有制止对用户分析或有针对性的广告 —— 它将谷歌的 Chrome 浏览器置于跟踪和定位的中心。谷歌并没有制止谷歌在 Chrome 浏览器上对用户的追踪；它没有制止谷歌通过 cookie 变通方法对用户的追踪；它没有制止谷歌在世界最大的网站上对用户的追踪。事实上，新的谷歌 Chrome 浏览器的跟踪组创造了类似于基于群体身份的谷歌社会信用评分的东西。正如电子前沿基金会最近总结的那样。“今天，追踪器在网络上跟随你，潜伏在数字阴影中，以猜测你可能是什么样的人。在谷歌的未来，他们将坐下来，放松，让你的浏览器为他们做工作。.... 沙盒不是关于你的隐私。它是关于谷歌的底线。 最终，谷歌成为了一家广告公司，只是碰巧做了一款浏览器。

当然，这些指控还没有在法庭上得到证实，但从表面上看，一家广告公司不应该决定我们如何被追踪，这一点似乎非常清楚。