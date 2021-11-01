V 社“太空海盗”游戏《Stars of Blood》概念图曝光，已被取消开发

IT之家 11 月 1 日消息，Valve 旗下被取消的“太空海盗”游戏《Stars of Blood》的概念图已经曝光。推特用户 game_obscure 在 Valve 的数据库 Valvearchive.com 中发现了角色艺术以及生物、环境等概念图，最近一次更新是在 2019 年 8 月。

概念艺术展示了各种各样的环境，包括幽闭压抑的城市，与《赛博朋克 2077》不同，该游戏的风格更像是《银翼杀手》《沙丘》《星球大战》等。

此外，概念图中还出现了大量的飞船设计，这意味着游戏可能具有像《无人深空》那样的星际旅行设计。

IT之家了解到，《Stars of Blood》最后一次公开信息是在 2012 年，当时 G 胖在问答中提到了该游戏：“我们有一个名为‘Stars of Blood’的内部项目。这是一款太空海盗游戏，但没什么希望。”

当然啦，这也不是 Valve 第一次取消项目，甚至还不少。其中最受瞩目的是《Valley of Gods》，这是一款以 1920 年代埃及为背景，由《看火人》团队 Campo Santo 开发的冒险游戏。

以下为更多《Stars of Blood》的概念图，大家可以点此查看所有概念图：