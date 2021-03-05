V 社取消《DOTA》卡牌游戏《Artifact 2.0》开发，游戏对所有人免费开放

IT之家3月5日消息 Valve 今日宣布，由于活跃玩家数量无法达到预期水准，决定取消 Dota 衍生卡牌游戏《Artifact 2.0》的开发。

官方同时宣布，《Artifact 2.0》测试版和《Artifact 经典版》将免费提供给所有玩家，所有卡牌也会免费，但无法购买新卡包。现有卡牌会转为经典卡，可继续交易。

IT之家了解到，《Dota 2》卡牌游戏《Artifact》于 2018 年 11 月发售，但首发一周后玩家人数就下降超过了 5 成，人数峰值仅有 2 万 4 千余人。目前该游戏总体评价为“褒贬不一”，最近评价为“多半差评”。

游戏发售后很多玩家抱怨《Arifact》过于氪金，甚至成为了一款理财产品。

去年 3 月份，V 社向媒体透露正在开发《Artifact 2.0》，并称这次更新将是一次“大型的重启”。

官方公告如下：

Dota 2 卡牌游戏 Artifact 于 2018 年 11 月推出。虽然起初销量不错，但游戏的玩家数却极大地下滑了。这让我们不得不改变原本计划的服务 / 更新开发模式，转而重新评估这款游戏的机制和经济。

自现在的 Artifact 团队开始认真打造重启版以来，已经过了约一年半的时间。尽管我们完成了大多数游戏方面的目标，也对此感到还算满意，但活跃玩家数并不如意，未能达到让我们着手进一步开发的程度。因此，我们做出了一个艰难的决定：终止对 Artifact 测试版 2.0 的开发。

尽管如此，我们也看到两个版本的 Artifact 仍有玩家群体，且对社区来说也仍有价值。所以，我们决定将这两款游戏以免费的形式向所有人开放。Artifact Classic 及 Artifact 测试版 2.0（现更名为 Artifact Foundry) 的最终版本现已推出。从技术上来说，Artifact Foundry 仍然不是成品，但只缺乏一些打磨和艺术作品——核心游戏机制已经完成。现在，两款游戏皆可游玩，我们不计划再推出任何游戏玩法更新。

以下是 Artifact Classic 最终更改的概览：

游戏对所有人免费开放。

所有玩家皆可免费使用所有卡牌。无需再购买卡牌包。

付费玩家的现有卡牌已转换为特别的典藏版，这些卡牌仍然可以在市场上交易。市场整合已从游戏中移除。

付费活动门票已移除。

购买了游戏的玩家仍然可以获得典藏版的卡牌包用于游戏，而免费得到游戏的玩家则不可。

Artifact Foundry 的最终发行如下：

游戏对所有人免费开放。

玩家通过玩游戏获取卡牌。所有的卡牌均通过此方法获得；无任何卡牌和卡牌包出售，且 Artifact Foundry 卡牌不可在市场上交易。

所有之前未完成的卡牌艺术作品现均已放至游戏中。

（简而言之，我们说 “免费”的时候，是真真实实的 “免费”。）

谢谢，

Artifact 团队