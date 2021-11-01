赣锋锂业：将向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品

IT之家 11 月 1 日消息，相比于各电池厂商及四大主材企业目前的局势不同，锂已经是新能源电池业领域中受益最确定的产业。

此前一直是行业老二的赣锋锂业，在稳扎稳打多年之后，终于突出重围成就如今锂产业链霸主的地位，凭借几乎上下游全产业链的把控拿下巨大话语权。

赣锋锂业今日下午发布公告，宣布与特斯拉签署产品供应合同，约定自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，由该公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

IT之家了解到，江西赣锋锂业股份有限公司前身为赣锋有限，成立于 2000 年 3 月 2 日，目前已成长为世界头部锂生态企业，拥有五大类逾 40 种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。2020 年公司营业收入为 55.24 亿元，增长率为 3.41%；归属于上市公司股东净利润为 10.25 亿元，同比上升 186.16%。

此前有投资者在投资者互动平台提问，询问其固态锂电池研发进展如何？赣锋锂业 10 月 30 日在投资者互动平台表示，公司在固态电池领域布局较早，目前公司固态电池项目处于第二代固态电池研发阶段。

截止今日收盘，赣锋锂业下跌 3.17%，报收 162.10 元，预计明天会有较大波动。