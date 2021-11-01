ColorOS 12 升级计划：Find X2、Reno6 系列即将公测，OPPO 和一加的正式版月底到来

IT之家 11 月 1 日消息，ColorOS 现公布了 ColorOS 12 11 月升级适配计划，目前已经开始公测的 OPPO Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版、Find X3、OnePlus 9 Pro 5G、 OnePlus 9 5G 将于 11 月 25 日推送正式版。

除此之外，部分次旗舰机型和旧旗舰机型也将开始公测，包括 Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版、Find X2、Find X2 英雄联盟 S10 限定版将于 11 月 10 日推送，Reno6 Pro+5G、Reno6 Pro+5G 名侦探柯南限定版将于 11 月 18 日推送；Reno6 Pro 5G 将于 11 月 22 日推送；Reno6 5G 将于 11 月 25 日推送.

IT之家曾报道，今日，一加社区管理员 @一加蓝帅 透露，已经看到一加 9R 的内测招募计划了，近期就会发出。此外，一加 8 系列也紧跟其后（赛博由于软件特殊性不在内测范围）。

一加手机 COO 刘丰硕此前表示，在今年一加部分机型正式搭载 ColorOS 后，一加内部仍在不断磨合，未来团队间配合还有非常大的优化空间。接下来将进一步优化基于 ColorOS 版本的升级效率，提供更合理的升级节奏，以期待能给大家带来更高质量更美好的系统体验。

此外，一加 8 系列目前只能从氢 OS OTA 到 ColorOS 12，无法从尝鲜版 OTA 到 ColorOS 12，届时刷了尝鲜版的用户需要再刷回去，然后进行 OTA 升级。