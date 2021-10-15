爆料：折叠屏新机大爆发，小米、华为、OPPO、vivo 正在路上

IT之家 10 月 15 日消息，今年以来已经有多家厂商推出了新一代折叠屏手机，例如华为、小米、三星等，还有消息称荣耀、OPPO、vivo、谷歌等厂商也将推出自家折叠屏手机。

数码博主 @数码闲聊站 透露，各厂商接下来还将推出多款折叠屏新机，例如小米将推出一款 MIX FOLD 改良款，并将引入屏下前摄，依然保持大屏内折设计。

此外，华为则将推出一款搭载海思麒麟 9000 的上下翻折小屏内折手机，可能类似于三星 Galaxy Z Flip，但很可惜依然是 4G 机型。

据称，OPPO 也将推出一款搭载高通骁龙 888 旗舰平台的大屏内折手机，而 vivo 也将推出首发高通骁龙 898（sm8450）的大屏内折手机，即为此前曝光的骁龙验证机。

IT之家了解到，vivo 此前已申请“NEX FOLD”、“NEX SLIDE”、“NEX ROLL”等商标，预计将用于新机。

从此前爆料来看，OPPO 折叠屏新机将搭载 7.8~8 英寸 OLED 折叠内屏，2K 分辨率 + 120Hz 刷新率，预计采用类似三星 Galaxy Z Fold 系列的折叠方式。

爆料者称，这款手机将采用侧边指纹识别的方式，前置 32MP 摄像头，后置主摄采用近期频繁出现的 5000 万像素索尼 IMX766 传感器。此外，手机将搭载高通骁龙 888 处理器，预装基于 Android 11 的 ColorOS 12 系统，没用使用 Android 12 内核。

此外，之前还有消息称华为 Mate V、荣耀 Magic X 两款折叠屏手机将于四季度推出，敬请期待。

《vivo 新机通过 3C 认证，消息称将首发高通骁龙 898 + 全新形态》