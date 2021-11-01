749 元，苹果宣布 HomePod mini 全新大胆配色将于明日正式发售

IT之家 11 月 1 日消息，苹果现宣布，黄色、橙色和蓝色的 HomePod mini 将于 11 月 2 日起正式发售，均为 RMB 749 元，为用户提供更多在各种空间中表达个性和风格的方式。

新款 HomePod mini 兼容运行 iOS 15 的 iPhone SE、iPhone 6s 或后续机型以及 iPod touch（第七代），或者运行 iPadOS 15 的 iPad Pro、iPad（第五代或后续机型）、iPad Air 2 或后续机型，以及 iPad mini 4 或后续机型。

这三种全新配色，以及白色和深空灰色的 HomePod mini 都有颜色相配的细节，包括背光触控板、织网、音量图标和编织电源线。

HomePod mini 身高不足 9 厘米，却载满创新，小巧身材能释放出惊人的音量。HomePod mini 使用计算音频技术，音色饱满细腻，表现惊人，为你带来 360 度的听觉盛宴。

如果有多个 HomePod mini 扬声器，用户既可在整个家中同步播放同一首歌，也可以在不同房间放不同的歌，还能组建立体声组合，获得深度沉浸的体验。

HomePod mini 旨在收听 Apple Music、Apple 播客、独家电台节目，并支持 QQ 音乐、网易云音乐和酷狗音乐，为所有用户提供娱乐体验。

无论是听音乐、听播客还是接打电话，用户只需将 iPhone 靠近 HomePod mini，就可无缝接力、顺畅播放，一个节拍都不会错过。

得益于智能的 Siri，HomePod mini 能为 iPhone 用户打造深度整合的个性化体验。IT之家了解到，Siri 可以识别最多 6 位不同家庭成员的声音，根据他们的喜好量身推荐音乐和播客，还能响应他们的个人请求。

此外，Siri 还能为用户提供个性化更新，帮他们快速预览当天各项信息。用户只需要问一句“嘿 Siri，今天有什么更新？”即可听到最新资讯、天气、交通、提醒事项和日程安排。

通过 HomePod mini，控制智能家居配件比以往更简单。只需使用简单的语音指令，就能让 Siri 帮你关灯、调节温度、锁门、设置场景，或控制设备在特定时间点完成操作。

广播功能让用户能将语音消息从一个 HomePod mini 传给另一个 —— 无论是放在其他房间的，某个特定区域的，或者是分布在家中多个房间的 HomePod mini，都能即时传达。不过目前广播功能适用于 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载，因此，所有家庭成员都能接收、发送广播消息。