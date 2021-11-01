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首页 > Win11之家>Win11快讯

消息称微软正准备将“图标拖放到任务栏”功能重新加入 Win11

2021/11/1 23:06:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 1 日消息，Windows 11 正式版现已到来近一个月时间推送，但目前仍有大量网友表示不习惯，而且安卓 App 支持功能以及其他全新功能尚未正式到来，用户们已经开始对微软表示不满。

除了 UI 和部分操作与 Win10 不同外，Windows 11 的一些设计上也和与旧版操作有明显的不同，例如右键菜单和任务栏拖放。

IT之家获悉，对于 Windows 11 不支持将文件或应用程序拖到任务栏上，此前微软官方人员回复表示，“感谢 Insider 的反馈，但 Windows 11 不再支持将文件拖入任务栏中的应用以打开该应用。”

Windows 11 拖放被阻止

值得庆幸的是，微软似乎仍愿意将这一经典操作带到 Windows 11 新版本中。

据接近 Deskmodder 的消息人士透露，微软目前准备在圣诞节后带回“任务栏拖放”功能，Dev 预览通道将有望第一个体验到这一功能，而对于正式版用户则可能需要等到 2022 年 10 月，也就是 Windows 11 版本 22H2，届时安卓子系统也有望一同到来。

当然，虽然微软官方不支持，但你仍可以通过修改注册表或键盘操作实现将图标拖到任务栏中，但既然微软愿意为 Windows 支持这一功能，那我们也就没必要多为此折腾。

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关键词：微软Windows 11Win11

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