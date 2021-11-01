消息称微软正准备将“图标拖放到任务栏”功能重新加入 Win11

IT之家 11 月 1 日消息，Windows 11 正式版现已到来近一个月时间推送，但目前仍有大量网友表示不习惯，而且安卓 App 支持功能以及其他全新功能尚未正式到来，用户们已经开始对微软表示不满。

除了 UI 和部分操作与 Win10 不同外，Windows 11 的一些设计上也和与旧版操作有明显的不同，例如右键菜单和任务栏拖放。

IT之家获悉，对于 Windows 11 不支持将文件或应用程序拖到任务栏上，此前微软官方人员回复表示，“感谢 Insider 的反馈，但 Windows 11 不再支持将文件拖入任务栏中的应用以打开该应用。”

值得庆幸的是，微软似乎仍愿意将这一经典操作带到 Windows 11 新版本中。

据接近 Deskmodder 的消息人士透露，微软目前准备在圣诞节后带回“任务栏拖放”功能，Dev 预览通道将有望第一个体验到这一功能，而对于正式版用户则可能需要等到 2022 年 10 月，也就是 Windows 11 版本 22H2，届时安卓子系统也有望一同到来。

当然，虽然微软官方不支持，但你仍可以通过修改注册表或键盘操作实现将图标拖到任务栏中，但既然微软愿意为 Windows 支持这一功能，那我们也就没必要多为此折腾。