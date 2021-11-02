电动汽车初创企业 Rivian 或于下周在美上市：目标估值 546 亿美元

北京时间 11 月 2 日早间消息，据报道，电动汽车初创企业 Rivian Automotive 周一提交了修订后的招股说明书，这份招股书显示，该公司的目标是在 IPO（首次公开募股）交易中实现最高 546 亿美元的市场估值。

该公司称其计划在 IPO 中发行 1.35 亿股股票，每股定价在 57 美元至 62 美元之间，并向承销商提供额外购买最多 2025 万股股票的超额配售选择权。按照这一定价区间的上限计算，并假设承销商行使前述选择权，则 Rivian 在上市首日将可筹集到约 96 亿美元的资金。

但在该公司上市之前，这些数字可能会根据投资者的实际需求而发生变化。周一早些时候有熟知内情的消息人士透露，该公司将寻求超过 600 亿美元的估值。

知情人士称，Rivian 计划最早于下周 IPO 上市。根据 Rivian 上个月提交的 IPO 招股说明书，该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“RIVN”。

Rivian 在周一提交的修订后招股书中表示，包括亚马逊和 T.Rowe Price 在内的投资者已经表示，它们有兴趣在该公司 IPO 时购买总计最多 50 亿美元的股票。另外，Rivian 表示，该公司还将允许散户投资者通过 SoFi 的在线经纪平台购买部分 IPO 股票。

如果 Rivian 真能达到上述估值，则将使其成为最近在美国上市的一批电动汽车初创企业（包括 Fisker、Lordstown Motors 和 Lucid 等）中的巨头，并达到与蔚来汽车相当的市值水平。与此同时，这还意味着 Rivian 的市值将仅略低于传统汽车巨头，如该公司的投资者福特汽车，由菲亚特克莱斯勒和 PSA 合并而成的 Stellantis，以及通用汽车等。

Rivian 正在为亚马逊开发“最后一英里”商用送货面包车，而后者曾在此前表示，该公司的计划是到 2022 年有 1 万辆面包车上路，到 2030 年达到 10 万辆。Rivian 还在特斯拉、通用和福特之前推出了一款电动皮卡 R1T，这款车型在推出的早期颇受好评。Rivian 在修订后的招股说明书中指出，截至 10 月底，该公司已经交付了 156 辆 R1T，并计划在今年年底前交付 1000 辆。

亚马逊上周披露信息称，该公司持有 20% 的 Rivian 股份，再加上其他股权投资，账面价值高达 38 亿美元。本月早些时候，亚马逊在向美国证券交易委员会（SEC）提交的另一份备案文件中表示，到目前为止，该公司已向 Rivian 投资了超过 13 亿美元。

此前曾有消息人士透露，福特持有 Rivian 约 12% 的股份。