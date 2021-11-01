马斯克：特斯拉现已向其他电动汽车开放超级充电站的试验项目

IT之家 11 月 1 日消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在推特表示称，向其他电动汽车开放特斯拉超级充电站的试验项目已经开始，从官方公告来看至少在荷兰已经开始支持，更多详情未知。

特斯拉去年举办的在线交流活动中，特斯拉全球副总裁陶琳表示，目前特斯拉充电桩还只能给特斯拉自己的汽车充电，而未来特斯拉不排除有可能将充电桩开放给其他品牌的电动汽车使用。

不过她也强调，特斯拉方面开放充电桩的前提是使用特斯拉充电桩的汽车要经过特斯拉的技术验证，以保证安全和充电体验。

早在 2015 年，马斯克就曾强调，特斯拉并没有独占超级充电网络的计划。马斯克表示，只要其他汽车制造商愿意推出能够匹配超级充电桩功率的车辆，他们就可以使用特斯拉的超级充电桩。IT之家了解到，其他车企也要支付车辆充电所产生的费用。