马斯克：特斯拉现已向其他电动汽车开放超级充电站的试验项目

IT之家 11 月 1 日消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在推特表示称，向其他电动汽车开放特斯拉超级充电站的试验项目已经开始，从官方公告来看至少在荷兰已经开始支持，更多详情未知。
特斯拉去年举办的在线交流活动中，特斯拉全球副总裁陶琳表示，目前特斯拉充电桩还只能给特斯拉自己的汽车充电，而未来特斯拉不排除有可能将充电桩开放给其他品牌的电动汽车使用。
不过她也强调，特斯拉方面开放充电桩的前提是使用特斯拉充电桩的汽车要经过特斯拉的技术验证，以保证安全和充电体验。
早在 2015 年，马斯克就曾强调，特斯拉并没有独占超级充电网络的计划。马斯克表示，只要其他汽车制造商愿意推出能够匹配超级充电桩功率的车辆，他们就可以使用特斯拉的超级充电桩。IT之家了解到，其他车企也要支付车辆充电所产生的费用。
今天，我们将在荷兰的 10 个超级充电站启动非特斯拉超级充电站试点。
获得一个广泛、方便、可靠的快速充电网络对大规模采用电动汽车至关重要。这就是为什么，自从我们在 2012 年开设了第一个超级充电站以来，我们一直致力于快速扩展网络。今天，我们在全球拥有超过 25000 台超级充电站。
通过这一试点，荷兰非特斯拉电动汽车司机可以通过特斯拉应用程序 (版本 4.2.3 或更高) 访问 10 个加油站。特斯拉司机可以继续像往常一样使用这些站点，我们将密切监测每个站点的拥堵情况，并听取客户的体验。
我们的目标一直是向非特斯拉电动汽车开放超级充电站网络，并通过这样做，鼓励更多的司机使用电动汽车。这一举措直接支持了我们加快世界向可持续能源过渡的使命。
使用 Supercharger 网络的客户越多，扩展速度越快。我们的目标是快速学习和迭代，同时继续积极扩大网络，这样我们最终可以在全球每一家超级充电站欢迎特斯拉和非特斯拉司机。