宇航员突然发病，SpaceX 将 Crew-3 载人发射推迟到周日

11 月 2 日消息，美国宇航局（NASA）官员证实，由于一名宇航员突然发病，SpaceX 为该机构进行的第三次商业宇航员发射任务 Crew-3 被推迟到美国东部时间 11 月 6 日 (北京时间 11 月 7 日，周日)。

Crew-3 机组人员原定于美国东部时间 11 月 3 日凌晨从肯尼迪航天中心发射升空。现在，此次任务最早可能在 11 月 6 日晚上 11 点 36 分发射（北京时间 7 日晚上 11 点 36 分）。NASA 官员在最新声明中说：“这不属于紧急医疗事件，也与新冠肺炎感染无关。”

Crew-3 将把 NASA 宇航员拉贾・查里（Raja Chari）、凯拉・巴伦（Kayla Barron）和托马斯・马什本（Thomas Marshburn）以及欧洲航天局 (ESA) 宇航员马蒂亚斯・毛雷尔（Matthias Maurer）送到国际空间站，他们将在那里驻留 6 个月时间。

这四名宇航员将乘坐 SpaceX 载人龙飞船前往国际空间站，太空舱将由猎鹰 9 号火箭发射。

NASA 没有证实哪位宇航员出现了医疗问题，也没有给出具体细节。NASA 官员说，Crew-3 机组人员仍在肯尼迪航天中心接受隔离，这是正常发射前例行程序的一部分。NASA 官员证实，载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭状态良好，将继续留在肯尼迪航天中心第 39A 发射台上待命。

顾名思义，Crew-3 是 SpaceX 为 NASA 执行的第三次商业宇航员运送任务。第二次任务 Crew-2 于 4 月份发射，目前机组人员正在国际空间站上，但他们很快就会返回地球。

NASA 仍在评估 Crew-2 机组人员的返程日期，其成员包括 NASA 宇航员谢恩・金布罗 (Shane Kimbough) 和梅根・麦克阿瑟 (Megan McArthur)、欧洲航天局宇航员托马斯・佩斯奎特 (Thomas Pesquet) 以及日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 宇航员星出彰彦 (Akihiko Hoshide）。

Crew-3 原定于美国当地时间 10 月 31 日发射。然而，由于预期火箭飞行途中天气恶劣，NASA 和 SpaceX 决定放弃了这次尝试，将发射时间最早推迟到 3 日，现在又推迟到 6 日。