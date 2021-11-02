元宇宙早期用户批评 Facebook 更名为 Meta：炒概念吸引关注

11 月 2 日消息，不少元宇宙领域早期参与者批评 Facebook 的更名行为，称这家社交媒体公司只是想利用元宇宙这一概念吸引更多注意力。

“元宇宙”一词并非 Facebook 首创，但已成为今年科技行业的一个热词。许多公司和投资者都渴望参与元宇宙，Facebook 也不例外。事实上，不少资深用户已经在这种鲜为人知却快速增长的虚拟世界中花费了多年时间和精力。

“他们本质上是在试图建立我们当中许多人多年来一直在构建的东西，但想把它重新打造成属于他们自己的东西，”瑞安・卡佩尔 (Ryan Kappel) 说。两年多来，他一直在不同的元宇宙世界中举办虚拟聚会。

Facebook 没有立即回复置评请求。

上周四，Facebook 公司宣布将更名为 Meta，并公布如何建立自家的沉浸式数字世界。与此同时，公司正在应对立法者和监管机构对其市场影响力、算法决策和服务监管方面的各种批评。

在虚拟世界中，用户可以创建虚拟角色并四处走动，与朋友见面，一起玩游戏。一些基于区块链的平台还允许用户投机虚拟房地产。

英国加密货币投资者 Pranksy 表示：“我认为 Facebook 之所以提早改名，是为了在更多品牌对元宇宙感兴趣的情况下尽快合法保护新商标。”Pranksy 提到，自己在 2020 年初就首次购买了虚拟世界房地产。

2017 年创立虚拟世界 Somnium Space 的阿图尔・瑟乔夫 (Artur Sychov) 表示，Facebook 首席执行官马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 宣布更名一事让人感觉“仓促…… 这有点像向正在发展的元宇宙进程中横插一脚。”

瑟乔夫每天都要花上五个小时，与 1000 到 2000 名用户在 Somnium Space 中互动。

运营虚拟世界 Decentraland 的组织沟通主管戴夫・卡尔 (Dave Carr) 表示，Facebook 的举措可能会遭到元宇宙老用户的抵制，他们对 Facebook 如何控制内容持谨慎态度。

卡尔说：“那些想要决定他们所居住的虚拟世界未来、想要对自己的创作成果保留所有权、想要在不同虚拟世界之间自由移动的人，会选择去中心化的虚拟世界。”他把去 Decentraland 的元宇宙描述为去中心化的，而 Facebook 的计划可能是中心化的。

Decentraland 成立于 2017 年，目前日活用户数量约为 7000 名，其将自己视为传统社交媒体平台的替代品。卡尔认为，相比于 Decentraland，传统社交媒体平台会出售用户数据，控制用户看到的内容。

许多现行的元宇宙平台都是基于区块链技术，这使得运营方不可能实现传统社交媒体平台的控制方式。由于区块链是基于加密货币的分布式账本架构，用户在这些虚拟世界中使用加密货币以非可替代代币（NFT）的形式购买虚拟土地和其他数字对象。

当然，元宇宙早期用户对 Facebook 更名的反应并非都是负面。一些人表示，Facebook 的加入可能会提高人们对元宇宙这种虚拟世界概念的兴趣，吸引更多用户，并支持多个虚拟世界的发展。

特里斯坦・利特尔菲尔德 (Tristan Littlefield) 是 NFT 公司 nft42 的联合创始人，也是 2018 年就开始进入元宇宙领域的用户。他表示，他对 Facebook 声明的第一反应是负面的，因为他不喜欢 Facebook 出售用户数据。

但“有 Facebook 这样的巨头进来，然后投资了数十亿美元……”，他说，这可能是一个积极的因素，因为它将为这个领域带来新的人才。