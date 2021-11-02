扎克伯格：有种新型类肤材料，可以检测现实触觉并反馈到虚拟世界

北京时间 11 月 2 日早间消息，据报道，最近 Facebook 正式更名为 Meta，该公司联合创始人兼首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）在周一表示，一种新的触摸传感器和一种塑料材料可以配合在一起工作，并有可能为“元宇宙”的发展提供支持。

Meta 公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）的科学家一起，创造了一个厚度不到 3 毫米的可变形塑料“皮肤”。

这种成本相比低廉的材料名为 ReSkin，其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候，来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化，然后将数据反馈给一些人工智能软件，该软件负责分析所施加的力或接触数据。

本周一，扎克伯格在一篇博文中表示：“我们设计了一个具有高清晰度的触摸传感器，并且与卡内基梅隆大学合作创造了一个非常薄的机器人皮肤。这让我们离现实中的虚拟物体和元宇宙的物理互动更近了一步。”

这个人造皮肤在处理包括葡萄和蓝莓在内的软性水果的机器人上进行了测试。

这个人工智能系统必须经过 100 次人类触摸的训练，以确保它有足够的数据来理解磁场的变化与触摸的关系。

这个项目将在本月晚些时候在一份学术期刊上发表，但是它还没有经过同行的评审。

Meta 公司的研究科学家阿比纳夫・古普塔（Abhinav Gupta）在上周五举行的媒体电话会议上表示，触摸在很大程度上被人工智能研究人员忽视了，因为触摸传感器太昂贵或是太脆弱，无法获得可靠的数据。

古普塔说道：“你应该想想人类或婴儿的学习方式，丰富的多模态数据对于发展人类对世界的理解来说相当关键。我们正在从视觉、声音、触摸、味觉、嗅觉等方面进行学习。但如果你看看人工智能在过去这十年中是如何进步的，我们在计算机视觉方面取得了巨大的进步...... 我们在声音方面也取得了进步：音频、语音等等。但在这种进步中，触摸一直是缺失的，尽管它是非常关键的。”

古普塔说，帮助机器和机器人助手产生感受将让它们能够理解人类正在做什么，他还补充说 Meta 的 ReSkin 可以检测来自宽度小于 1 毫米的物体的低至 0.1 牛顿的力。他说道：“我们将能够尝试对物体背后的物理学拥有更好的理解。”他还补充说，这将有助于 Meta 对建立元宇宙的追求。

元宇宙有可能是互联网的下一次进化，也有可能是最新的企业流行语，让投资者对一些模糊的创新感到兴奋，而这些创新在未来十年内甚至可能无法实现。

无论如何，那些科技企业，尤其是 Meta，正在越来越不遗余力地推动元宇宙的概念，它所指的是你可以在其中生活、工作和玩耍的虚拟世界。如果你看过电影《头号玩家》(Ready Player One)，你就会对元空间有一个相当好的理解：戴上一套具有高度计算能力的眼镜，你就会被传送到一个一切皆有可能的数字宇宙中。

如果 Meta 的元宇宙几乎可以实现，那么我们就有可能与虚拟物体进行互动，并通过一个硬件获得某种物理反应。古普塔表示：“当你戴着 Meta 耳机时，你也希望提供一些触觉，以便用户能够感受到更丰富的使用体验。你怎么能提供触觉反馈，除非你知道人类有什么样的触觉，或者材料属性等等？”