英特尔锐炫 Arc DG2 独显确认有 448 EU 版本

IT之家 11 月 2 日消息，根据最近对 Mesa（OpenGL 和 Vulkan 的开源驱动程序）的更新，英特尔证实有 448 EU 的精简锐炫 Arc DG2 独显。

近日，英特尔开源驱动程序团队成员 Franciso Jerez 发布了一份补丁，其中明确提到了 DG2-448 精简芯片。

IT之家了解到，这种缩减的 DG2-512 GPU 不是第一次被曝光，此前爆料者 TUM_APISAK 透露了这款显卡的性能测试信息，448EU（3584 流处理器）版本，频率 1.8GHz，这款显卡的实测成绩为 AMD RX 6700 XT 的 92%，略低于英伟达 RTX 3070。

除此之外，TUM_APISAK 还爆料这款显卡有 128EU（1024 流处理器）的入门版本，频率 1.9GHz，性能高于 GTX 1650。

爆料者 Moore’s Law is Dead 近日在 YouTube 放出了一段最新视频，首次曝光了英特尔 Xe HPG Arc Alchemist 的正面实拍照，以及侧面、背板等。这名爆料者不仅拥有 512 EU 版显卡，还拥有 128EU 的单风扇版本。

从图中看出，这款显卡 PCB 结构与英伟达或 AMD 的游戏显卡类似。显卡正面采用银色外壳，配备两颗风扇。将背板拿开后，可以看到显卡末端的大面积散热片，以及侧面的 8-pin、6-pin 供电接口。